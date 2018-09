Tien Zuid-Soedanese soldaten schuldig bevonden aan verkrachting en moord

Tien Zuid-Soedanese soldaten zijn schuldig aan de verkrachtingen van vijf buitenlandse humanitaire medewerkers en de moord op een journalist in een hotel, tijdens een aanval in 2016. Dat heeft een krijgsraad donderdag beslist.

Tien Zuid-Soedanese soldaten zijn schuldig aan de verkrachtingen van vijf buitenlandse humanitaire medewerkers en de moord op een journalist in een hotel, tijdens een aanval in 2016. Dat heeft een krijgsraad donderdag beslist. Volgens de BBC werden ze veroordeeld tot celstraffen van zeven jaar tot levenslang.

Volgens de rechtbank zijn de tien rechtstreeks verantwoordelijk voor de misdaden, waartoe ook plunderingen en vernielingen behoren.

Een elfde soldaat werd vrijgesproken, een twaalfde beklaagde overleed in oktober in de gevangenis, volgens het leger aan een natuurlijke dood. Het ging om de commandant die de aanval gecoördineerd zou hebben.

De aanval dateert van 11 juli 2016 en vond plaats in een hotel in de buurt van de NAVO-basis in Juba. Op dat moment vonden in de hoofdstad hevige gevechten plaats tussen het leger trouw aan president Salva Kiir en de rebellen die ex-vicepresident Riek Machar steunen. Volgens de Britse eigenaar van het hotel vielen 50 tot 100 gewapende soldaten het hotel binnen, waar zich op dat moment een vijftigtal werknemers van buitenlandse organisaties bevond.

De Brit maakte melding van de groepsverkrachting van minstens vijf buitenlandse vrouwen, de moord op een Zuid-Soedanese journalist en schoten die gelost werden op een Amerikaanse humanitaire medewerker. Daarnaast hadden de soldaten volgens de getuige “zowat elke persoon in het gebouw geslagen en gefolterd”.

De krijgsraad verklaarde tien soldaten schuldig aan de misdaden. Daarnaast moet de Zuid-Soedanese overheid (3.440 euro) compensatie betalen aan de slachtoffers van de verkrachtingen, en meer dan 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) aan de hoteleigenaar.