Bart De Wever (N-VA) reageert op Schild & Vrienden-reportage: “Geen plaats voor deze ranzigheden in onze partij”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) beantwoordt in een video-interview met De Morgen enkele vragen over de nakende verkiezingen en thema’s die daar een voorname rol in zullen spelen. Ook op de veelbesproken Pano-reportage over Schild & Vrienden reageerde hij voor het eerst: “Ik ken die mensen die daarin zitten nauwelijks of niet, maar laat me duidelijk zijn: voor dergelijke ranzigheden is binnen onze partij geen plaats.”

Het centrale thema van het interview met Bart De Wever op donderdagmiddag was de fietsveiligheid in Antwerpen, maar al snel kwamen ook andere onderwerpen aan bod: onder meer de reportage over de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden passeerde onvermijdelijk de revue.

“Tolereer dat niet”

Het VRT-programma waarin journalist Tim Verheyden het racistische en antisemitische karakter van de organisatie blootlegde, zorgde al voor verschillende onthutste reacties uit politieke hoek. Zeker nadat bleek dat enkele leden van Schild & Vrienden ook actief zijn of waren bij N-VA. De jongerenafdeling van de partij gaf aan dat een twintigtal van haar leden op een of andere manier betrokken is bij de ultranationalistische jongerenbeweging. Het gaat van jongeren die de Facebook-pagina van Schild & Vrienden hebben geliket, tot N-VA-leden die deelnamen aan de acties van de beweging en in de racistische chatgroepen zaten. Enkele van hen staan op een kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bart De Wever reageerde voor het eerst op het gebeuren tijdens een interview met De Morgen: “Ik ken die vereniging nauwelijks, ook de mensen die erin zitten ken ik nauwelijks of niet. Maar blijkbaar was het ranzig en politiek extreem, ik tolereer zo’n gedrag niet binnen onze partij.” De Wever is geschrokken van de reportage, gaf hij aan. “Maar het probleem wordt aangepakt.”

“Extremisten buiten”

Stijn Everaert, een kernlid van Schild & Vrienden én N-VA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst, besloot donderdag om een stap opzij te zetten binnen de partij. Dat liet de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese weten via Facebook. “Hij heeft zich teruggetrokken en zich uitgebreid verontschuldigd”, zegt het N-VA kopstuk daarover. “Hij zegt spijt te hebben, maar zoals het in een rechtsstaat betaamt, zullen we dit uitvoerig bespreken.”

“Aan de rand van de samenleving zullen altijd dergelijke groeperingen opduiken, maar je moet direct optreden zodra die worden blootgelegd”, klonk het nog. “Extremisten moeten we buiten houden, van welke soort ze ook zijn.”

Journalist Tim Verheyden onderzocht de jongerenbeweging Schild & Vrienden, aan het hoofd Dries Van Langenhove (links).

Bewondering voor Francken

Schild & Vrienden koestert bewondering voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, bleek uit de reportage. Zo beveiligden leden vrijwillig een lezing van het N-VA-stemmenkanon nadat die eerst niet was kunnen doorgaan door een manifestatie. Maar Francken “heeft dat nooit gevraagd”, zegt De Wever. “Ik weet welke oefening de media nu gaan starten: guilty by association. Dat hebben we nog al meegemaakt. Maar we gaan dit opkuisen en we gaan verder”, benadrukt de voorzitter. “Als mensen effectief willen infiltreren, dan wijzen we hen de deur.”

Francken zelf reageerde al verbolgen op het hele gebeuren. “Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme”, klonk het in een tweet.

Ik heb gisteren afgrijselijke mensonterende zaken gezien. Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme. — Theo Francken (@FranckenTheo) September 6, 2018

Stappen ondernemen?

Ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir liet donderdag al weten dat leden van Schild & Vrienden geen plaats hebben bij haar partij N-VA. Dat zei ze donderdag in De Ochtend (Radio 1). “Ik zag nul respect voor andersdenkenden, vrouwen, holebi’s, mensen met een andere kleur”, zei Demir. “Ze hebben de mond vol over verlichting en westerse waarden, maar wat we zagen in de reportage gaat daar lijnrecht tegen in. Vandaar dat ik vind dat we dat heel sterk moeten veroordelen. Zulke ideeën kunnen gevaarlijk zijn”.

“Dat er jongeren van onze partij ook actief zouden kunnen zijn bij Schild & Vrienden, ontken ik niet. Maar dit soort idiotieën verkondigen en over de Westerse waarden praten, dat is onverenigbaar”, zei Demir, die ervan uitgaat dat de partij de nodige stappen zal nemen. Wat mij betreft horen die jongeren niet thuis bij ons, maar nergens eigenlijk.”

