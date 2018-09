Thaise ‘grotjongetjes’ kruipen door replica tunnel in Bangkok

De twaalf jongens die vorige maand nog de krantenkoppen over de hele wereld haalden, na hun dramatische redding vanuit een grot in Thailand, hebben hun beproeving herleefd tijdens een tentoonstelling in Bangkok. De jongens kropen door een replica tunnel van 10 meter in een van de grootste winkelcentra van de stad.

Verre van nerveus, verscheen het jonge voetbalteam toen ze zich een weg baanden door de nepgrot. Naast de donkere bruine tunnel, toont de tentoonstelling onderwaterrobots, duikpakken en het gesimuleerde geluid van druipend water.

De twaalf voetbalspelers en hun coach zaten meer dan twee weken vast nadat ze de grot waren binnengegaan in de noordelijke provincie Chaing Rai in Thailand. Ze overleefden negen dagen lang op water dat van stenen afdroop voordat ze door duikers op een modderige heuvel werden ontdekt.

Alles over hun benarde situatie is nu te bezichtigen op de tentoonstelling Tham Luang’s Incredible Mission: The Global Agenda.