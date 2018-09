Opmerkelijk voorstel van Marc Coucke: “Wie minder dan 2.000 euro verdient, moet binnen de twee jaar 500 euro meer krijgen”

Marc Coucke heeft een opmerkelijk voorstel dat vier miljoen Belgen als muziek in de oren moet klinken: volgens de zakenman kost de Belgische staat de belastingbetaler te veel geld, en moet het mits besparingen mogelijk zijn om iedereen die minder dan 2.000 euro verdient “binnen de twee jaar” 500 euro meer te betalen.

Coucke klaagt in een gesprek met het zakenblad Trends aan dat “de ongelijkheid in België veel te groot is”. De verklaring volgens de zakenman? “Het land is complex en er zijn zo veel kosten. Als ik mijn bedrijven zou besturen zoals sommigen het land besturen, dan zouden we failliet gaan. Het probleem is dat de staat veel te veel geld afpakt van de werkende mensen. Dan begrijp ik dat de mensen klagen en zeggen: ‘Kijk nu, hij koopt weer twee golfclubs. Hoe krijgt hij dat toch voor elkaar? Ik werk ook hard.’”

Daarom komt Coucke met een naar eigen zeggen “populistisch voorstel”: “Ik vind dat we binnen de twee jaar een systeem moeten vinden waardoor iedereen die maandelijks minder dan 2.000 euro netto verdient, elke maand 500 euro meer krijgt. Ik heb het over gehandicapten, gepensioneerden en werklozen, maar ook over de mensen die werken en weinig verdienen.”

Toch mag dat opmerkelijke voorstel de bedrijven volgens Coucke niets kosten: “Het geld moet ergens anders vandaan komen en dus vind ik dat we, bijvoorbeeld, de Senaat moeten afschaffen. Die kost 100 miljoen per jaar en ik begrijp niet waarom die instelling nog bestaat. Het gaat over iets meer dan 4 miljoen Belgen en dus vind ik dat we een ‘minister van de 4 miljoen’ moeten benoemen. Die moet dan kijken waar er bezuinigd kan worden en dat geld verdelen onder de mensen die minder dan 2.000 euro netto per maand verdienen.”

Coucke kijkt daarom naar Nederland als lichtend voorbeeld: “Daar kost de staat 45 procent van het bruto nationaal product, bij ons is dat 53 procent. Is hun sociale zekerheid minder goed? Misschien een heel klein beetje. Is hun onderwijs minder goed? Nee. Zijn hun regeringen minder goed? Nee. Je kunt er alleen niet zo lekker eten, maar dat is hun probleem (lacht). Maar stel je voor wat we met die 8 procent zouden kunnen doen?”

Vooral de Belgische staat moet het dus ontgelden in de analyse van Coucke: “Als ik zie wat een werknemer me kost, dan denk ik hij netto 300 tot 500 euro extra moet kunnen overhouden zonder dat het mij iets kost. Dat is geen kritiek op de huidige regering, dat is al vijftig jaar zo.”