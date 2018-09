Brits oorlogsschip nabij betwiste eilanden wekt Chinese woede op

De Chinese regering is boos op Groot-Brittannië omdat één van zijn oorlogsbodems te dicht bij een aantal betwiste eilanden in de Zuid-Chinese Zee heeft gevaren. Peking heeft zijn onvrede officieel overgemaakt aan Londen, zo deelde een woordvoerster van Buitenlandse Zaken donderdag mee.

Volgens woordvoerster Hua Chunying voer de HMS Albion op 31 augustus in de territoriale wateren van de Paraceleilanden. China claimt soevereniteit over de archipel. “Het Britse schip overtrad de Chinese wetten en de relevante internationale wetten en schond de Chinese soevereniteit”, zei Hua. China heeft reeds via officiële weg zijn onvrede uitgesproken aan het adres van de Britten, aldus de woordvoerster.

Hua waarschuwde de Britten om zich voortaan te onhouden van “provocatieve acties” om de vrede in de regio en de relaties tussen beide landen niet in gevaar te brengen.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië voeren geregeld manoeuvres uit in de betwiste wateren in de Zuid-Chinese Zee. Het is wel de eerste keer sinds het aantreden van de huidige Amerikaanse regering dat de Britten zo’n operatie uitvoerden.

Zowel China, de Filipijnen, Brunei, Maleisië, Taiwan als Vietnam claimen bepaalde wateren in de Zuid-Chinese Zee, een belangrijke vaarroute die rijk aan grondstoffen zou zijn. Twee jaar geleden bestempelde een internationaal arbitragetribunaal de Chinese claims als ongeldig, maar Peking erkent dat verdict niet.