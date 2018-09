Franse autoriteiten ontruimen kamp nabij Duinkerke

De Franse autoriteiten zijn donderdagochtend gestart met de ontruiming van het vluchtelingenkamp van Grande-Synthe, nabij Duinkerke in het noorden van Frankrijk. Daar wonen honderden mensen in hachelijke omstandigheden, zo is bij de lokale prefectuur vernomen. De operatie is bedoeld om het kamp te ontmantelen.

Tussen de E40 en het SNCF-rangeerstation leefden sinds enkel maanden ongeveer 500 tot 800 migranten, voornamelijk Iraakse Koerden, maar ook onder meer Afghanen, Pakistanen en Iraniërs. Onder wie ook heel wat gezinnen met kinderen die tijdens de lente vertrokken zijn, maar zijn gestrand in de Franse kuststad Duinkerke.

Voor de lokale autoriteiten zijn de kampementen een doorn in het oog. Ook vervoersmaatschappij SNCF maakte zich zorgen, vooral inzake veiligheid, en drong volgens Franse media aan op een oplossing.

“Hulporganisaties worden niet doorgelaten”

De politie en autoriteiten zijn sinds donderdagochtend bezig met de ontruiming van het kamp. “Het is heel moeilijk om zicht te krijgen op de situatie”, zegt Kirsten Masil van vzw Humain vanuit Duinkerke. “Overal rond het kamp staan politiecombi’s en wordt het kamp afgesloten door agenten. Hulporganisaties worden niet doorgelaten.”

Iedereen wordt opgepakt en meegenomen, zegt Masil. “Aanvankelijk kregen we te horen dat enkel families naar CAO’s (centre d’acceuil et d’orientation) zouden worden gebracht, later bleek dat iedereen te zijn. Ze worden naar verschillende centra in het land gebracht.”

Onbegonnen werk

Toch wisten er enkelen zich te verschalken. De bewoners van het kamp zijn namelijk vertrouwd met ontruimingsactie’s, zegt Masil. Bijna wekelijks vielen de politiediensten binnen om alles op te ruimen of onbruikbaar te maken met pepperspray. Even daarna keren de vluchtelingen dan terug. Maar nu ligt de situatie toch anders, omdat iedereen opgepakt wordt. “Maar iedereen die hier zit wil kost wat kost naar Groot-Brittannië, dus wellicht komen ze hier ooit terug”, duidt Masil.

Duinkerke is net als Calais een geliefkoosde plek voor de vluchtelingen, en vooral voor mensensmokkelaars. Iedere nacht proberen ze massaal vanuit die plekken in Groot-Brittannië te geraken, door bijvoorbeeld de haven binnen te dringen of zich te verschalken in een vrachtwagen.