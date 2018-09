Cannabisdealer verbrandt drugsgeld per ongeluk in barbecue

Brugge - Een 29-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het dealen van 4 kilogram cannabis. Een deel van zijn drugsgeld raakte verbrand nadat hij het geld in de barbecue had verstopt. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel en bijna 50.000 euro verbeurdverklaring.

Hans V. kwam dankzij een Dendermonds onderzoek in het vizier van de speurders. Uit dat dossier bleek dat twee Nederlanders regelmatig 1 kilo cannabis verkochten aan twee Belgische dealers. V. bracht de drugs sinds eind 2017 in Brugge en Blankenberge aan de man. Volgens het OM was de Bruggeling zelfs van plan om voortaan twee tot drie kilo cannabis aan te kopen.

Zijn drugsgeld verstopte V. op allerhande plaatsen in zijn woning, tot zelfs in de barbecue. Blijkbaar was de beklaagde die schuilplaats vergeten, want de duizenden euro’s raakten ernstig verbrand. Hans V. slaagde er via de Nationale Bank wel nog in om zijn geld te recupereren. Begin mei werd tijdens een huiszoeking op meerdere plaatsen drugs aangetroffen. “Hij verstopte de cannabis zelfs onder het park van zijn dochtertje en naast de babyvoeding in de kast”, aldus procureur Lode Vandaele, die twee jaar celstraf en een verbeurdverklaring van 50.000 euro vroeg.

De verdediging benadrukte dat Hans V. zelf met een drugsprobleem kampt. “Hij rookte tot tien joints per dag en was tot vlak voor zijn arrestatie in behandeling voor zijn probleem”, pleitte meester Mathieu Langerock. De advocaat drong aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter doet op 4 oktober uitspraak.