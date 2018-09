Het (nog) onbekende toptalent: beste kopper van Europa weigerde transfer en wordt nu aanzien als de ‘nieuwe Suarez’

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Maxi Gomez, de 22-jarige spits van Celta de Vigo.

Celta, bekend voor zijn prachtige lichtblauwe truitjes, heeft een uitstekende week achter de rug. De Celestes waren voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Atlético Madrid en staan met zeven op negen te pronken op een mooie derde plaats na Barcelona en Real Madrid (9 op 9).

Maxi Gomez en Iago Aspas deden de netten trillen in het Estadio Balaidos, waarbij die eerste ook nog voor de assist zorgde voor het doelpunt van zijn maatje in de aanval.

Afgesprongen transfer

Slechts één speler is dit seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Gomez, ene Lionel Messi. Die zit bij Barcelona aan vier doelpunten en twee assists, Gomez volgt met twee doelpunten en twee assists. Niet toevallig net evenveel als zijn grote voorbeeld: Luis Suarez. Ook Karim Benzema zit aan een betrokkenheid bij vier goals aangezien de spits van Real Madrid er al vier scoorde.

“Mensen in mijn thuisland zeggen dat ik de opvolger word van Luis Suarez en ik hoop dat dit ook zo zal zijn”, aldus de 22-jarige spits. Aan ambitie dus geen gebrek bij Gomez, die in de zomer van 2017 de overstap maakte van Defensor naar Celta de Vigo voor amper 4,3 miljoen euro. In zijn eerste seizoen in La Liga was ‘The Bull’ (De Stier) meteen goed voor 17 doelpunten en vier assists in 36 optredens.

Zijn eerste paar maanden in Spanje waren zo indrukwekkend dat in januari het Chinese Beijing Guoan kwam aankloppen bij Los Celticos en 20 miljoen euro op tafel legde. Gomez kon een veelvoud verdienen van zijn Spaanse loon en twijfelde een tijdje. Uiteindelijk besloot hij het aanbod naast zich neer te leggen en daarvan heeft niemand bij Beijing Guoan tot nu toe spijt gehad.

Maxi Gomez for Celta:



42 games

20 goals

7 assists



Uruguay's future number 9. — FootballTalentScout (@FTalentScout) 1 september 2018

‘Beest’

Ook deze zomer kon de Uruguayaan vertrekken bij Celta, dat vorig seizoen als twaalfde eindigde. Tottenham liet zijn interesse blijken en West Ham bood meer dan 30 miljoen euro voor Gomez. Celta wees dat bod af en zwaaide met een prijskaartje van 50 miljoen euro. Van een steile opgang gesproken voor de man die sommigen de ‘nieuwe Suarez’ noemen.

Die vergelijking klopt enigszins. Beiden zijn talentrijke, energieke, stevige en technisch vaardige spitsen uit Uruguay. Gomez en Suarez zijn uitstekend in het bijhouden en afschermen van de bal. Daarbij gebruiken ze hun krachtige lichaam en desnoods alles wat ze hebben, zoals hun armen. In duel is het moeilijk om Suarez af te houden en dat geldt ook voor zijn 22-jarige landgenoot van Celta. Hun doorzettingsvermogen en karakter speelt daarbij een grote rol.

Maar daar houdt de vergelijking op. Gomez is een stuk statischer dan zijn grote voorbeeld aangezien Suarez een enorm beweeglijke spits is. ‘The Bull’ daarentegen is meer een klassieke negen, die zich posteert als target man en in de zestien zijn ding wil doen. Dat Gomez een beest van een kopper is, speelt daarbij een grote rol. Zo won hij dit seizoen meer dan vijf kopduels per wedstrijd.

Vorig seizoen scoorde hij de meeste goals met het hoofd in Europa (10). Knap voor een spits van 1m86, die zijn tegenstanders klopt met excellente timing en een opmerkelijke sprongkracht. En wie zijn gespierde nek ziet, weet meteen waarom Gomez zo hard kan koppen. Daarnaast is de Uruguayaan met zijn gemiddeld 2,3 schoten op doel bovendien bijzonder efficiënt. Messi, bijvoorbeeld, schoot dit seizoen meer dan vijf keer per wedstrijd op doel. Gomez is het best met rechts, maar heeft ook een goede linker.

Op het WK in Rusland speelde Gomez in totaal 32 minuten, waarvan 31 in de kwartfinale tegen Frankrijk. Nu Suarez en Edinson Cavani toch al 31 jaar zijn, ligt de weg voor Gomez open om op het volgende WK te schitteren voor Uruguay. Maar eerste La Liga veroveren.