De studentenvereniging Schild & Vrienden is sinds de recentste aflevering van Pano in een mediastorm verzeild geraakt. Het duidingsprogramma ontdekte dat leden van de jongerengroepering allerlei racistische, antisemitische en seksistische berichten uitwisselden in geheime chatgroepen. Bekijk hier de opmerkelijkste momenten uit de reportage.