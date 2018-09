Afscheidnemende Wesley Sneijder over zijn topelftal, waarom Mourinho een genie is en zijn "grootste bedreiging"

Donderdag wuift het Nederlandse voetbal één van zijn iconen uit. Wesley Sneijder hangt na 134 interlands zijn internationale schoenen aan de haak met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru. De recordinternational van Oranje, momenteel actief bij Al Gharafa in Qatar, blikte met Voetbal International terug op zijn carrière.

Sneijder debuteerde op 30 april 2003 voor het Nederlandse elftal en scoorde 31 keer voor Oranje. In 2010 haalde hij de WK-finale, die na verlengingen verloren werd van Spanje. Sneijder won dat jaar wel de 'treble' met Inter: titel, beker én Champions League. Hij speelde in zijn carrière ook voor Ajax, Real Madrid, Galatasaray en Nice.

Uiteaard kan de Nederlander dan ook een mooi topelftal samenstellen. Een team dat vooral bestaat uit spelers van Real en Inter. Dat zijn: Julio César; Javier Zanetti, Sergio Ramos, Christian Chivu, Marcelo; Clarence Seedorf, Dejan Stankovic, Guti; Arjen Robben, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o.

Ook indrukwekkend: het beste Nederlandse elftal van Sneijder. Met: Maarten Stekelenburg; Khalid Boulahrouz, John Heitinga, Frank de Boer, Giovanni van Bronckhorst, Nigel de Jong, Mark van Bommel, Rafael van der Vaart; Dirk Kuyt, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben.

Sneijder mocht ook zijn drie favoriete trainers kiezen. Daarbij géén Louis van Gaal, wel José Mourinho. "Je kan dat alleen maar begrijpen als je met hem gewerkt hebt", aldus Sneijder. "Hoe hij een team van 23-25 speler kan managen, dat is speciaal. Ik heb bij hem dingen gezien die ik nog nooit gezien had."

Verder liet Sneijder zijn licht schijnen over zijn drie moeilijkste tegenstanders, met één grote verrassing.

Sneijder sluit af op 134 interlands voor Oranje. Een cijfer dat moeilijk te verbreken zal zijn. Al ziet de balvirtuoos wel één grote kanshebber of 'bedreiging'. En dat is Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. "Als je achttien, negentien jaar bent en je speelt nu al in de basis, dan zou je dat record van mij wel eens kunnen gaan verbeteren'', aldus Sneijder. "Het zou ook gek zijn en slecht voor het Nederlands elftal als mijn record niet een keer wordt verbroken.''