Kat kan Oostendse gifmengster vijf jaar cel opleveren

Oostende - Een Oostendse verpleegster, die in oktober 2015 vijf jaar voorwaardelijke celstraf kreeg omdat ze een bijna fatale dosis insuline toediende aan haar zoontje, is opnieuw voor de rechter verschenen. Volgens het openbaar ministerie schond Sophie S. haar voorwaarden en riskeert ze dus alsnog vijf jaar te moeten brommen.

Op 3 januari 2014 spoot de Oostendse verpleegster Sophie S. (40) haar dertien maanden oude zoontje opzettelijk bijna dood met een dosis insuline. De vrouw lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy, waardoor ze bewust anderen ziek maakt om zelf aandacht te krijgen. Het openbaar ministerie vroeg tijdens het proces vijf jaar effectieve celstraf voor S., maar de strafrechter ging daar niet op in en verleende S., tot ongeloof bij de burgerlijke partijen, de gunst van het uitstel. “Maar je krijgt wel zware voorwaarden. Houd dat heel goed in uw achterhoofd. Anders belandt u alsnog in de gevangenis”, waarschuwde de rechter haar.

De voorwaarden hielden onder meer in dat S. vijf jaar lang geen enkel contact meer mocht hebben met haar kinderen. Ze moest zich laten behandelen bij een psychiater en - opvallend - ze mocht ook geen huisdieren meer houden. In haar ziekelijke schreeuw om aandacht zou ze immers ook al eens haar hondje ziek hebben gemaakt.

Een kat

Maar S. sloeg de waarschuwing van de rechter klaarblijkelijk in de wind want vandaag verscheen ze opnieuw voor de rechter. Volgens het OM zocht ze geen psychiatrische hulp, stal ze een broek van een collega op haar werk én hield ze een kat als huisdier. “Dat is vastgesteld tijdens een huisbezoek door de politie”, stelde de procureur. “Er stond een eetbak en een krabpaal.”

Advocaat Koen Stubbe dringt aan om de voorwaarden van S. niet in te trekken. “Er was niet meteen een psychiater beschikbaar waardoor ze hulp zocht bij een psycholoog. Maar intussen is de psychiatrische hulp wel degelijk opgestart. De diefstal ontkent mijn cliënte met klem en dat ze een kat heeft eveneens. Het gaat om een zwerfkat die af en toe langskomt.”

Of de schendingen van haar voorwaarden zwaar genoegd doorwegen om S. alsnog vijf jaar naar de cel te sturen is nog niet beslist. De rechter stelde de zaak uit naar 6 december om een nieuwe evaluatie van haar situatie toe te laten.