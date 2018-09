HR-Gala neemt doorstart

Ook dit jaar, en meer bepaald op 18 oktober, wordt op het HR-Gala de nieuwe HR-ambassadeur bekend gemaakt. Door het engagement van structurele partners als VBO, AMS, Goosebumps en Jobat Media is ook de toekomst van het gala gegarandeerd. Voor 2019 denken ze alvast aan een nationale editie.

Het netwerkevenement HR-Gala is een van de jaarlijkse afspraken van en voor iedereen die betrokken is bij human resources (HR) of personeelsbeleid. Het initiatief verleent ook al dertien jaar een ambassadeursopdracht aan een bedrijf of persoon die als ‘referentie’ kan worden aanzien op het vlak van HR. Het bedrijf of persoon kan die titel dan een jaar uitdragen. De organisatie wil hiermee naar eigen zeggen het vakgebied van human resources management extra zichtbaarheid geven.

Fakkel doorgegeven

Eerder behoorden onder meer Volvo Cars Europe, Colruyt, Schoenen Torfs, Durabrik Group, BOSS paints en Mediamarkt tot de winnaars als HR-ambassadeur. Ook dit jaar op 18 oktober zal het Gala plaatsvinden in de Gentse Ghelamco Arena. Vorig jaar namen er meer dan 560 bezoekers deel aan het event.

Intussen geeft Rony Hoebeke, HR-expert en initiatiefnemer van het HR-gala, de fakkel door aan de nieuwe aandeelhouders: Antwerp Management School (AMS), Jobat Media, VBO en eventbureau Goosebumps. Al blijft Hoebeke, die intussen met pensioen is, wel betrokken bij zijn HR-Gala. “Op deze manier is iedereen zeker van de continuïteit van het initiatief”, stelt hij.

Vakjury

De partners, die overigens al enkele jaren aan boord zijn bij dit initiatief, benadrukken alvast het onderscheidend karakter van het evenement. “Het HR-Gala kent een grote uitstraling. De jaarlijkse keuze van HR-ambassadeur gebeurt telkens heel onderbouwd en de kwaliteit primeert”, stelt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO, wiens collega Pieter Timmermans aan het hoofd staat van de vakjury. Wat dit betreft, staan er geen grote veranderingen op stapel. “Never change a winning team”, oppert Buysse.

Op de gala-avond zijn er ook altijd beleidsmakers aanwezig, vorig jaar gaf bijvoorbeeld Alexander De Croo er een presentatie. “Er is sowieso een interessante wisselwerking tussen HR, bedrijfswereld en beleid. Die is kenmerkend en de rode draad in het gala”, aldus Buysse.

In tegenstelling tot bij andere initiatieven is er geen poll of publieksstemming. De keuze tot HR-ambassadeur gebeurt na een grondige HR-analyse door een uitgebreide vakjury. “Het HR-gala is een van de weinige initiatieven die objectiviteit nastreven. Als Jobat, dat zich associeert met rekrutering en employer branding en miljoenen lezers bereikt, willen wij hier ons graag en langdurig voor associëren”, stelt Mark Maldeghem, business director van Jobat Media.

Opvallend is ook dat het eventbureau Goosebumps tot de structurele partners behoort. “Een goede organisatie en beleving vinden we belangrijk. En zien nog veel mogelijkheden in de toekomst met dit evenement, alsook in de relatie tussen HR en communicatie door middel van events”, stelt Michiel Vanderheyden van Goosebumps.

