Rusland zal verdachten van vergiftiging enkel na officieel Brits verzoek opsporen

Rusland wil enkel na een officieel verzoek van Groot-Brittannië op zoek gaan naar de twee mogelijke verdachten van de gifaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in maart in Salisbury. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov donderdag gezegd. Hij ontkent ook opnieuw elke betrokkenheid van het Kremlin in de aanval met novitsjok.

De Britse politie heeft twee Russen in verdenking gesteld in de zaak-Skripal. Het gaat om Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, twee officieren van de militaire inlichtingendiensten, al gebruikt het tweetal waarschijnlijk valse namen.

“Groot-Brittannië moet een officieel verzoek indienen, gebaseerd op bilaterale en multilaterale documenten over juridische bijstand, vooraleer Rusland actie onderneemt of beslissingen neemt tegen deze mensen”, aldus Peskov. Volgens de woordvoerder meent Londen echter dat het niet nuttig is om met Rusland samen te werken in deze zaak.

“Rusland had niets te maken met gebeurtenissen in Salisbury”

De Britse premier Theresa May stelde woensdag, na de inverdenkingstelling van de twee verdachten, dat de militaire inlichtingendiensten achter de aanval zaten. Minister van Veiligheid Ben Wallace ging donderdag nog een stapje verder, door president Vladimir Poetin als medeverantwoordelijke aan te duiden. “Hij is president van de Russische Federatie, waar zijn regering de militaire inlichtingendiensten controleert, financiert en leidt”, zei hij.

Het Kremlin heeft elke Russische betrokkenheid bij de aanval steeds ontkend, en doet dat donderdag opnieuw. “We hebben meer dan eens gezegd en kunnen nogmaals bevestigen dat Rusland niets te maken had met de gebeurtenissen in Salisbury”, aldus de Kremlin-woordvoerder. “Elke beschuldiging tegenover het Russische leiderschap is ontoelaatbaar. Noch de hoogste Russische leiders, noch functionarissen in de langere rangen, hebben ooit iets met de gebeurtenissen te maken gehad. Dat is uitgesloten.”

Het incident in Salisbury heeft tot een grote diplomatieke rel geleid tussen Rusland en talrijke andere landen. Verschillende diplomaten werden uit het land gezet als reactie op de aan Rusland toegeschreven aanval, waarop Moskou reageerde door eveneens diplomaten uit te wijzen.