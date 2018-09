Dries Mertens: “Begreep eerst niet veel van die Nations League”

Rode Duivel Dries Mertens heeft één dag voor de vriendschappelijke match tegen Schotland de pers te woord gestaan. Hij ging daarbij dieper in op zijn situatie bij Napoli, de tegenstander van vrijdag en de UEFA Nations League. “Aanvankelijk begreep ik er niet veel van.”

Mertens ging dieper in op zijn situatie bij zijn club Napoli, waar hij voorlopig nog geen enkele keer in de basis stond. “Het was een lang seizoen vorig jaar. We hebben lang gevochten om kampioen te worden en het spijtig genoeg niet gehaald. Daar nog een WK bij was wel zwaar”, legde hij uit. “Na het WK was ik ook later aangekomen bij Napoli en dat had gevolgen. Maar het is de bedoeling dat ik meer aan spelen zal toekomen. Ik heb met de trainer gesproken (Carlo Ancelotti, nvdr), een heel vriendelijke man, en dat was een heel goed gesprek.”

De winger van Napoli verdween na de achtste finales op het WK wel uit de ploeg bij de Rode Duivels. “Ik heb niet alles gespeeld maar ik was toch blij met die medaille naar huis te gaan”, aldus Mertens. “Het is en blijft een boost om derde te worden op het WK.”

Rekenen op gemotiveerd Schotland

Mertens rekent erop dat die derde plek Schotland, de tegenstander van vrijdag, zal motiveren. “De impact van het WK was enorm. Ik heb veel felicitaties gehad en dat is leuk. Dat was zelfs zo in Bali. We weten dat de lat voor de Rode Duivels nu hoger ligt. Maar ik voel veel vertrouwen in de groep. Schotland zal alles willen geven maar wij moeten van de eigen sterkte uitgaan.”

De vriendenmatch tegen de Schotten is een voorbereiding op de eerste campagne van de Rode Duivels in de Nations League, de gloednieuwe competitie van Europese voetbalbond UEFA. “Aanvankelijk begreep ik niet veel van de Nations League, maar nu wel”, gaf Mertens toe. “We hebben er veel over gepraat want het is belangrijk. We willen winnen.”

