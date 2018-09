Condooms zijn spotgoedkoop op Cuba, en die gebruiken ze op erg creatieve manieren

Vissen, lekke banden repareren, de haren samenbinden en zelfs bij de fermentatie van wijn. Het zijn maar enkele van vele zaken waarvoor condooms worden gebruikt op Cuba. Een gevolg van de schaarste aan basisgoederen in het land, waardoor de lokale bevolking dan maar met creatieve alternatieven op de proppen komt.

Condooms zijn dan ook in overvloed te vinden in het land. Mede doordat het land de focus legt op een goede seksuele gezondheid, worden er talloze exemplaren van de rubbertjes geïmporteerd vanuit Azië. Bovendien worden ze gesubsidieerd door de overheid, waardoor ze tevens spotgoedkoop zijn. Met amper één Cubaanse peso, wat neerkomt op nog geen vier eurocent, kan je al drie dozen condooms kopen.

Het is vooral de sterkte en elasticiteit die het product zo aantrekkelijk maken. Ze lenen zich perfect voor zowel industriële als recreatieve doeleinden. Zo valt op videobeelden te zien hoe een man een condoom gebruikt als dobber tijdens het vissen. Enkel op die manier kunnen ze hun hengels verder uit de buurt van de kust gooien. “Dat is ons doel, aangezien we enkel daar grote vissen kunnen vangen”, klink het bij een van de vissers.

Haarband

Verder blijken de condooms ook in kapsalons erg handig te zijn. “We kunnen klanten niet zomaar teleurstellen omdat we het gereedschap missen om hun kapsel af te werken. Vandaar dat we op zoek gingen naar alternatieven, en een daarvan was een condoom”, aldus kapster Sandra Hernandez uit Havana, die de rubbertjes momenteel gebruikt als haarbanden.

Orestes Estevez lijkt echter de vreemdste toepassing te hebben gevonden. De wijnproducent trekt condooms immers over de hals van zijn flessen druivensap. Tijdens de fermentatie komen er gassen vrij, waardoor het condoom wordt opgeblazen. Pas wanneer die vervolgens weer in elkaar zakt, is het volledig proces afgerond. “Het verhoogt het alcoholpercentage en verbetert het proces van fermentatie”, verklaarde de Estevez nog.