Zeker vier doden bij schietpartij in bank in Cincinnati

BRUSSEL - Bij de schietpartij in Cincinnati, in de VS, zijn drie van vijf slachtoffers overleden, zo heeft het ABC News op gezag van de autoriteiten getwitterd. Ook de vermoedelijke schutter is dood.

In Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio, opende een onbekende het vuur in een bank. De schutter schoot in de lobby en de laadruimte van de Fifth Third Bank minstens vier mensen neer, aldus de politie en de lokale media.

Foto: AP

Volgens een gemeenteraadslid werd de vermoedelijke dader neergeschoten door de politie. Die verklaarde dan weer dat een verdachte werd “overmeesterd”