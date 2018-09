Mee in één minuut: ophef over studentenclub, chaos in het Witte Huis, opmerkelijk voorstel van Coucke

Hebt u een minuutje? Met dit handige overzicht bent u in 60 seconden helemaal mee met het nieuws van de dag.

De UGent heeft Van Langenhove, student aan de instelling, ondertussen geschorst naar aanleiding van de reportage . “We hebben procedure opgestart om hem volledig van de UGent te verwijderen”, aldus rector Rik Van de Walle.

Marc Coucke heeft een opmerkelijk voorstel dat vier miljoen Belgen als muziek in de oren moet klinken: volgens de zakenman kost de Belgische staat de belastingbetaler te veel geld, en moet het mits besparingen mogelijk zijn om iedereen die minder dan 2.000 euro verdient “binnen de twee jaar” 500 euro meer te betalen

Binnen de Amerikaanse regering bestaat er actieve weerstand tegen president Donald Trump. Zijn eigen administratie zou proberen “delen van zijn agenda te dwarsbomen”. Dat schrijft een belangrijke regeringsmedewerker (anoniem) in een opiniestuk in de New York Times

In Herentals is het lichaam van een 56-jarige vrouw aangetroffen in haar woning . De vriend van het slachtoffer, een 48-jarige man, werd opgepakt na een zoekactie.

Bierliefhebbers mogen rekening houden met stijgende bierprijzen . De extreme droogte deze zomer heeft gezorgd voor minder graanopbrengsten en dus duurdere mout.