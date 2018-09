Bart wilde het wereldrecord heroveren, maar overleed een week voor het moment suprême. “Hij gaf de voorzet, wij zullen hem binnenkoppen”

Zulte - Het belooft een bijzonder emotionele bedoening te worden, als de leden van ‘De Leiehoek’ zaterdag het wereldrecord non-stop petanquen scherper proberen te stellen. Hun vriend Bart Steyaert (55) zat achter het plan om hun record uit 2013 te heroveren, maar overleed amper een week voor ‘zijn’ recordpoging aan kanker.

De petanqueclub uit Zulte wil zaterdag het wereldrecord non-stop petanquen op 26 uur brengen, nadat ze hun record uit 2013 (24 uur) waren kwijtgespeeld. Een ideetje van voorzitter Roland Van Daele en zijn rechterhand Bart Steyaert. De opbrengst? Die zou geschonken worden aan het kankeronderzoek van het UZ Gent.

Maar meteen nadat het plan van het duo in actie was gezet, sloeg het noodlot toe: “Bart kreeg plots zelf te horen dat hij kanker had”, vertelt zijn goede vriend Roland. “Maar we hadden eigenlijk nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Met bestraling zouden die bolletjes op zijn arm wel weggaan, zei hij. Maar de laatste weken ging het bergafwaarts.”

Bart Steyaert met het logo van zijn geliefde petanqueclub op de borst. Foto: if

Doodsprentje

Bart Steyaert overleed vorige donderdag. Hij wordt morgen, amper een dag voor ‘zijn’ recordpoging begraven. “Zijn laatste wens was om op zijn doodsprentje afgebeeld te worden in zijn polo met het logo van de petanqueclub. Dat geeft me koude rillingen, echt waar”, aldus Roland.

Maar ondanks de emoties gaat de recordpoging zaterdag door. Met een onverwachte emotionele lading. “De vrouw van Bart komt wellicht ook eens langs, dat wordt ongetwijfeld een zwaar moment”, bekent Roland. “We krijgen echter bijzonder veel steun uit de petanquewereld. In de nacht van zaterdag op zondag komt een bus met ruim twintig petanquers onze 12 deelnemers helpen de nacht door te spelen.” Dat zal jammer genoeg zonder de voorzitter moeten gebeuren: Roland moet forfait geven omwille van knieproblemen.

Maar zijn voornemen om het plan van zijn goede vriend af te maken, blijft overeind. “Bart gaf de voorzet, ik kop hem binnen. Dat zeiden we altijd tegen elkaar. Ik zal zijn helpende handen missen.”

Wie de leden van petanqueclub ‘Leiehoek’ een hart onder de riem wil steken, is van zaterdag 13u tot (hopelijk) zondag 15u welkom in de Vaartstraat in Machelen-aan-de-Leie.

Foto: if