AA Gent-speler schrijft geschiedenis met eerste goal van Nations League… en het is meteen een pareltje

Georgië heeft de allereerste wedstrijd ooit in de UEFA Nations League met 0-2 gewonnen op het veld van Kazachstan. AA Gent-speler Giorgi Chakvetadze had een groot aandeel in de zege. Twintig minuten voor tijd pakte hij uit met een heuse raket in de verste bovenhoek. Toen thuisspeler Sergiy Malyi vijf minuten later een ongelukkige eigen goal maakte, was de zege binnen.