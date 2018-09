In het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke hebben donderdag 24 Rode Duivels deelgenomen aan de laatste training voor de afreis naar Schotland vrijdagochtend. Christian Benteke keerde terug naar Crystal Palace met een zeurende knie, net als Simon Mignolet die naar Liverpool afreisde en een achttal dagen out is met pijn aan zijn vinger. Marouane Fellaini heeft dan weer pijn in de rug en keerde daarom terug naar Manchester United. “Niets ernstigs”, relativeerde bondscoach Roberto Martinez de drie blessures. Van de resterende Rode Duivels was Nacer Chadli de enige afwezige op training, sinds de groep dinsdag bijeen kwam nam hij aan geen enkele groepstraining deel. De pas vader geworden Toby Alderweireld was er wél bij, net als Eden Hazard die woensdag binnen was gebleven. En dat de kapitein weer present was, merkte je meteen want dan is een kwinkslag nooit ver weg.