Britse regering betrapt op voorbereiding van ‘Operatie Yellowhammer’

Dat de Britse regering werkte aan een noodplan voor het geval de brexit-onderhandeligen mislukken, was al bekend. Nu weten we ook dat de regering van Theresa May het voorbereidende werk de klinkende naam ‘Operatie Yellowhammer’ heeft meegegeven. Dat is donderdag duidelijk geworden toen een onvoorzichtige medewerker een geheim document liet fotograferen.

Van de man werd een foto genomen toen hij in het gezelschap van minister van Milieu Michael Gove regeringsoverleg verliet. Bovenaan de eerste bladzijde van het document dat hij tegen zich aangedrukt hield, is te lezen dat het gaat om een briefing van het ministerie van Financiën over ‘Operatie Yellowhammer: noodplanning in geval van “no deal”’. Yellowhammer is de Engelse benaming voor het kleine zangvogeltje geelgors.

Verder staat onder meer te lezen dat er een communicatiestructuur moet worden uitgewerkt die ervoor zorgt dat het vertrouwen behouden blijft wanneer de noodplannen geactiveerd worden. “Dit is vooral belangrijk voor financiële diensten.” Er werd ook gesproken over de toegang vanuit Verenigd Koninkrijk tot de EU, “via de luchtvaart en via het spoor”.