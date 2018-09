Gigantische ijsberg die afscheurde van Antarctica komt na dertien maanden in beweging

Na dertien maanden is de ijsberg A-68 dan toch in beweging gekomen. Vorig jaar scheurde de gigantische ijsberg zich los van Antarctica, maar leek het de eerste maanden niet veel van plaats te veranderen. Tot nu: het zuidelijke gedeelte van de ijsberg is bijna negentig graden gedraaid, wat erop wijst dat de berg in de oceaanstromingen is terechtgekomen.

“Na meer dan een jaar heen en weer bewegen, is de ijsberg A-68, die afbrokkelde van de Larsen C-ijsplaat op 12 juli vorig jaar, uiteindelijk weggedraaid”, verklaarde professor Adrian Luckman van de Universiteit van Swansea. “Tot voor kort was de ijsberg nauwelijks verplaats door het dikke zee-ijs in het oosten en de ondiepe wateren in het noorden. Maar een sterke oostwaartse föhnwind heeft er begin september voor gezorgd dat het zuidelijke eind van de ijsberg in de Weddell-zee is terechtgekomen. Van hieruit is het veel vrijer om te bewegen en zich te begeven naar de noordelijke en warmere wateren.”

De grootte van de ijsberg is immens. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 150 kilometer lang en 55 kilometer breed. Ter vergelijking: qua oppervlakte is het nagenoeg even groot Oost-Vlaanderen en Antwerpen samen. In het afgelopen jaar is de A-68 wat scherpe randen verloren, maar over het algemeen is de grootte van de ijsberg intact gebleven. Daarmee is het de op vijf na grootste ijsberg ooit. Daarnaast zijn er ook twee grotere delen losgekomen van de ijsberg, al was daarvan maar eentje groot genoeg om ook een eigen naam (A-68b) te krijgen van het National Ice Center.

Uit eerdere bevindingen zouden de grootste stukken terechtkomen op een van de vier grote ‘ijsbergsnelwegen’ die langs Antarctica lopen. Zo zouden de ijsbergen meegenomen worden in een grote stroming die het hele continent omsingelt, om uiteindelijk oostwaarts te drijven, in de richting van de zuidelijke Atlantische Oceaan.