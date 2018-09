Hans Bonte “in alle staten” na vrijlating van jongeren die 14-jarige afranselden

Vilvoorde -

Twee jongeren die waren opgepakt na de agressie op een veertienjarige jongen in Vilvoorde, zijn vrijgelaten omdat er onvoldoende plaats was in een gesloten instelling. Dat heeft burgemeester Hans Bonte vernomen van zijn korpschef. De burgemeester is naar eigen zeggen “in alle staten”. “Dit ondergraaft de motivatie van iedereen die probeert mee een integraal beleid te voeren”, aldus Bonte.