Invloedrijke opiniemaker Karl Drabbe: “Geen plaats voor Schild & Vrienden in Vlaamse Beweging”

“Voor Schild & Vrienden en aanverwanten is geen plaats in een inclusief en zelfbewust Vlaanderen”, dat schrijft Karl Drabbe op opiniesite Doorbraak.be. In een stuk met de veelzeggende titel #Opkuisen roept hij iedereen die het goed meent met de Vlaamse Beweging op een duidelijke lijn in het zand te trekken. Wie zich zoals Schild & Vrienden te buiten gaat aan “antisemitisme, het goedpraten van de apartheid of rabiaat racisme” heeft volgens hem “geen plaats in de Vlaamse Beweging”.

In zijn opiniestuk verzet Drabbe, een van de toonaangevende stemmen binnen de Vlaamse Beweging, zich tegen het beeld of de perceptie dat flaminganten automatisch racisten zouden zijn.

Maar de Vlaamse Beweging moet volgens hem wel “klare wijn” schenken. “Wie een inclusief Vlaanderen niet genegen is, heeft het niet goed voor met de Vlamingen en hun toekomst. Antisemitisme (zoals in de jaren 30), goedpraten van de apartheid (zoals in de jaren 80) of rabiaat racisme (zoals vandaag) horen daar niet in thuis. De Pano-reportage maakte pijnlijk duidelijk dat een organisatie als Schild & Vrienden zich - achter gesloten deuren - schuldig maakt aan die drie kwalen. Voor zo’n organisatie is geen plaats in de Vlaamse Beweging”, aldus Drabbe.

Hij verwijst naar gewezen Volksunie-boegbeeld Hugo Schiltz die het VMO bestempelde als “de wandluizen van de Vlaamse Beweging”. “Zovele decennia later zitten we terug met wandluizen. Tijd om het Vlaamse huis op te kuisen. Het is nog niet te laat”, schrijft Drabbe.

Daarom bestempelt Drabbe de Pano-reportage van woensdag ook als een “wakeup-call” en een signaal om aan te tonen dat er binnen de Vlaamse Beweging en binnen een “inclusief en zelfbewust Vlaanderen” geen plaats is voor Schild & Vrienden en aanverwanten.