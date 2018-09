WWF en Natuurpunt: “Wolvenplan is te vrijblijvend”

Het Wolvenplan dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) eind augustus voorstelde, is te vaag. Dat stellen natuurverenigingen WWF en Natuurpunt donderdag in een persbericht. “We staan positief tegenover het plan, maar op vlak van preventie, noodactieplannen en loslopende honden is het te vrijblijvend”, klinkt het.

“Preventie van schade is de sleutel tot een succesvol samenleven met de wolf”, stellen WWF en Natuurpunt. “Hoewel het belang van preventie expliciet wordt beschreven in het wolvenplan, wordt er verder weinig mee gedaan.” De organisaties hekelen vooral dat preventieve maatregelen niet verplicht zijn om een schadevergoeding te krijgen. “Dat is een gevaarlijk precedent, omdat het enerzijds nieuwe aanvallen niet voorkomt en anderzijds de deur openzet naar een beleid dat, zoals bij andere dieren, focust op afschot en schadevergoedingen in plaats van op preventie.”

Ook proactieve actie rond preventie op het terrein is nodig, vinden de verenigingen, die zelf ook voorstellen doen. “Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zou het initiatief kunnen nemen om op korte termijn voor mobiele afsluitingen te zorgen die ingezet kunnen worden in noodgevallen zoals kuddes die zich plots in risicogebied bevinden of net na een aanval”, stellen ze.

Noodplannen nodig

“Daarnaast moeten we een discussie houden over de ingrepen die nodig zijn als het echt fout gaat en moeten er noodactieplannen komen”, staat nog te lezen in het persbericht. “Wat als er dieren opduiken die hun angst voor de mens kwijt zijn en een probleem vormen voor de openbare veiligheid?” Daarnaast zijn er nog de nakomelingen van een wolvin die zich lieten dekken door een hond. “Wat moet er met die dieren gebeuren? Hoe bepalen we de maatregelen?”, vragen WWF en Natuurpunt zich af. “We moeten nu hierover met elkaar rond de tafel zitten en niet als het al te laat is, want dan lopen de gemoederen en de politieke profileringsdrang meestal te hoog op.”

Ten slotte moet er ook actie ondernomen worden om de gevaren voor de honden te beperken, menen de organisaties. “Ook hier is voorkomen beter dan genezen”, klinkt het. “Daarom is het nodig om nu al hondenscholen, dierenartsen, verenigingen van hondeneigenaars te betrekken bij het Wolvenplan en volop te starten met sensibiliseringsacties.”

Er moet snel werk gemaakt worden van noodactieplannen en preventiemaatregelen, besluiten WWF en Natuurpunt. Ze benadrukken dat ze bereid zijn bij te dragen aan de uitwerking van het Wolvenplan. De twee organisaties hebben voor de opstelling van het plan suggesties kunnen doen, maar daarmee heeft de minister weinig rekening gehouden, vinden ze.