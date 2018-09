Afgescheurde ijsberg na een jaar in beweging geraakt

In de zomer van vorig jaar scheurde een gigantische ijsberg af van een ijsplaat in het westen van de Zuidpool. Een jaar lang bleef de zogenaamde A68 zowat ter plaatse drijven, maar nu is de ijsberg langzaam noordwaarts naar warmere wateren aan het bewegen, zo signaleren wetenschappers.

“Hij is langzaam los aan het komen”, meldde klimaatvorser Thomas Rackow van het Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven donderdag. Op satellietbeelden is te zien hoe de ijsberg een kwartslag is gedraaid en loskomt uit de baai die zijn afscheuring van de Larsen C-ijsplaat had gecreëerd.

Volgens glacioloog Adrian Luckman van de universiteit van Swansea heeft een sterke warme wind de ijsberg in beweging gezet. “Het gaat nu niet lang meer duren vooraleer A68 door de oceaanstromingen sneller zal gaan wegdrijven”, meent Rackow. “Dan is hij niet meer te stoppen.”

De A68 is ongeveer dubbel zo groot als de provincie Oost-Vlaanderen, maar op zijn weg naar warme wateren zal de ijsgigant volgens de experts snel kleiner worden. “Vooral aan de onderkant zal het ijs smelten”, voorspelt Rackow. Ook dreigt de ijsberg door de sterkere golfslag op open zee uiteen te vallen.

De ijsberg scheurde in juli vorig jaar van de Larsen C-ijsplaat. Het is één van de grootste ijsbergen die wetenschappers de voorbije decennia hebben geregistreerd. Nu A68 in beweging is gekomen, zullen vorsers ook ongehinderd onderzoek kunnen voeren naar het tot dusver ongerepte onderwater ecosysteem en de veranderingen die de blootstelling aan zonlicht met zich zal meebrengen.