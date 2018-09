Storm van protest in echte leven, maar piek op sociale media: in één dag 4.000 nieuwe volgers voor Schild & Vrienden

De ophefmakende ‘Pano’-reportage over de rechtse studentenbeweging Schild & Vrienden bezorgt de groep en de leider heel wat last, maar het levert hen ook wat op. Op sociale media groeit hun populariteit pijlsnel. Zo heeft de groepering op Facebook in één dag tijd maar liefst 4.000 nieuwe volgers.

De studentenvereniging Schild & Vrienden is sinds de aflevering van Pano woensdagavond in een mediastorm verzeild geraakt. Het duidingsprogramma ontdekte dat leden van de jongerengroepering allerlei racistische, antisemitische en seksistische berichten uitwisselden in geheime chatgroepen.

En dat zorgde meteen voor talloze negatieve gevolgen voor de groep. Al drie N-VA-leden hebben op hun lokale verkiezingslijst een stap opzij gezet nadat bleek dat ze lid waren van de felbesproken groep. N-VA-kopstukken Bart De Wever, Theo Francken en Zuhal Demir lieten ook duidelijk hun afkeer horen met stellingen als “Niet mijn Vlaanderen” en “Zulke ideeën zijn gevaarlijk. Ook de Vlaamse Jeugdraad besloot een procedure te starten om de leden te kunnen uitsluiten. Het parket van Gent besloot meteen om een juridisch onderzoek te doen, om te kijken of de groep of individuen strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Leider en oprichter Dries Van Langenhove werd door de rector van de UGent met onmiddellijke ingang geschorst en mag de universiteitsgebouwen niet meer binnen.

Maar steeds meer steun

Naast de talloze verontwaardigde reacties op sociale media, ziet de groep plots een positieve piek in het aantal volgers. Woensdag voor de uitzending stond de teller op Facebook nog op een 14.000 volgers, nu - amper één dag later omstreeks 19 uur - zijn dat er al meer dan 18.000.

Als we de weekcijfers van hun Facebookpagina bekijken, dan toont dat een stijging van maar liefst 37,9 procent ten opzichte van hun aantal volgers van vorige week.

Meer nog: het filmpje waarin Dries Van Langenhove (25) - nog voor de uitzending op televisie kwam - vertelt hoe de reportage volgens hem de feiten verknipt, is al meer dan 267.000 keer bekeken. Maar dat komt niet per se omdat mensen massaal gaan zoeken naar de stem van Schild & Vrienden. De post is namelijk gesponsord, wat wil zeggen dat de studentenbeweging betaalt om zo veel mogelijk mensen tot bij hun video en hun Facebookpagina te krijgen, in de hoop het negatieve discours te kunnen veranderen.

Op Instagram probeert Schild & Vrienden ondertussen ook een internationaal publiek hun verhaal te vertellen. “Flemish youth working for a better future”, staat er op hun pagina te lezen. De jeugd die werkt aan een betere toekomst. Op hun Instafeed staan voornamelijk onschuldige beelden: van sportende leden tot mannen en vrouwen die vuilnis opruimen.

Op Twitter hebben ze ondertussen iets meer dan 3.500 volgers. Maar daar is ook een tegenbeweging bezig: talloze mensen bestoken Dries Van Langenhove met kritische opmerkingen en de pagina Schuld & Vrienden probeert alle racistische en antisemitische motieven achter de schermen bloot te leggen.

Geheime groep

Maar het onschuldige vertoon van Schild & Vrienden op hun openbare sociale media staat in groot contrast met wat er gebeurt in hun geheime groepen. Dat bleek uit de ‘Pano’-reportage. In een chatgroep op Discord, een sociaal medium dat vooral bij gamers populair is, communiceerde een kerngroep van ongeveer 190 leden met elkaar.

De duizenden berichten op de geheime pagina blijken te bulken van het racisme. Bij de video van een uitgehongerd zwart jongetje bijvoorbeeld is een liedje gemonteerd: I Don’t Care (het kan me niet schelen), I Love It. In andere berichten gaat het over “luie tyfusneger”, “vrouwelijke makakken” of moslims als terroristen. Opvallend zijn ook de vele verwijzingen naar het nazisme, met zelfs een fotomontage van Dries Van Langenhove als Hitler.

