Beer maakt wandeling in centrum van Ottawa

De beer werd in de nacht van woensdag op donderdag door voorbijgangers gespot in ByWard Market, een toeristische buurt waar zich ook de Amerikaanse ambassade bevindt. De wandelaars verwittigden de politie, die een veiligheidszone instelde.

De beer trok daarop naar een parkje, waar hij zich in een boom verschuilde. Rond 09.00 uur (15.00 uur Belgische tijd) werd het dier verdoofd door boswachters, om de beer vervolgens weg te halen uit de stad. Ondertussen werd de veiligheidszone weer opgeheven en verloopt het verkeer weer normaal.

People walking by are trying to figure out how a bear ended up in the #BywardMarket



Just heard one guy say “it must have swam over from Gatineau” as he walked by on his way to work. #ottawa @CFRAOttawa @billcarrolltalk pic.twitter.com/XxTQfkGgyh