600 man op spontane betoging: “Geen plaats in Gent voor Schild & Vrienden!”

Gent - Zo’n 600 studenten verzamelden donderdagavond onder de Stadshal in Gent. Ze schreeuwden hun afschuw uit over de extreemrechtse beweging Schild & Vrienden die door de VRT werd ontmaskerd als racistisch, seksistisch en haatdragend. De betogers riepen ook op tot solidariteit.

Dat er in zo’n korte tijd toch zo veel mensen de oproep beantwoordden, toont hoe groot de verontwaardiging is over de verborgen agenda van Schild &Vrienden.

“Ik heb nog nooit iemand zo duidelijk zien liegen”, zeggen Sara en Damy, twee jonge vrouwen, verwijzend naar de reactie van Dries Van Langenhove, stichter en woordvoerder van Schild & Vrienden, toen hij voor de camera werd geconfronteerd met de gore berichten in de geheime internetgroep van S&V. “Beangstigend hoe hij zijn getrouwen oproept om een fit lichaam te kweken en te oefenen met wapens.”

“Ik ben ooit door Schild & Vrienden uitgemaakt voor een ongewassen linkse rat”, zegt Damy. “Wel, dat laatste was een leugen!” Foto: BELGA

Meer dan een uur lang kropen sprekers op een stoel om hun afschuw uit te drukken en op te roepen om zich te verzetten tegen “het overal oprukkend fascisme”.

“Al twee jaar lang worden linkse organisaties, studenten, vluchtelingenverenigingen en vakbonden geïntimideerd door de bende van Schild & Vrienden. Overal in Europa organiseren dergelijke extreemrechtse groepjes zich maar we gaan ons niet laten doen. In Gent is geen plaats voor S&V. Negenduust solidair!”

De spontane oproep om te betogen lokte honderden mensen naar de stadshal Foto: BELGA

Dergelijke speeches werden op groot applaus onthaald.

Strijddag

Een docente van de opleiding Genderstudies kwam getuigen hoe Dries Van Langenhove zich toegang verschafte tot de gesloten Facebookgroep van de studenten om zijn misprijzen te uiten over de opleiding.

Een vakbondsman van de universiteit loofde de rector om zijn kordate reactie op de onthullingen van de Pano-reportage: “Maar het mag niet blijven bij de uitsluiting van Van Langenhove van de universiteit. Studentenverenigingen als KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) en NSV (Nationalistische Studentenvereniging) gaan op dezelfde manier tewerk en moeten op dezelfde manier aangepakt worden.”

Tom De Meester van PVDA herinnerde eraan dat op 6 september 1944 Gent werd bevrijd van de Duitsers. “En 6 september 2018 is de dag dat we bevrijd werden van Dries Van Langenhove. Laat ons van die dag een strijddag maken tegen fascisme en racisme!”

“De N-VA heeft een beleid gevoerd waarin racisme en discriminatie gedijen”, aldus Tom De Meester van PVDA. Foto: BELGA

Hij hekelde ook de N-VA “die Schild & Vrienden in bescherming heeft genomen en een beleid heeft gevoerd waarin racisme en discriminatie gedijen.”

Beangstigend

N-VA was dan ook de enige grote partij die opvallend afwezig bleef in de betoging. Mathias De Clercq (Open VLD) was er wel. “We moeten ergens een lijn trekken”, zei hij. “Wat mij verontrust is hoe die mannen vanbuiten proper zijn maar vanbinnen ranzig.”

Ook vertegenwoordigers uit gematigde partijen kwamen naar de betoging om hun afschuw te uiten. Zoals Mathias De Clercq: “Beangstigend hoe die mannen van Schild & Vrienden uiterlijk netjes zijn maar vanbinnen ranzig”“ Foto: BELGA

Veli Yüksel (CD&V) vond het beangstigend hoe Dries Van Langenhove was kunnen binnendringen tot de Raad van Bestuur van de UGent “om daar aan de knoppen te zitten van een wereldvermaarde instelling”.

Hij pleit voor meer slagkracht voor de politie om pro-actief dergelijke groeperingen te screenen op het net.

“Homo’s en linkse organisaties worden al twee jaar systematisch geïntimideerd door Schild & Vrienden” Foto: BELGA

De politie was massaal aanwezig in de omgeving van de stadshal. Op een bepaald moment werd het gerucht verspreid dat een tiental mensen van Schild & Vrienden naar het Gravensteen waren afgezakt maar dat bleek een kwakkel.