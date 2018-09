“Doe niet onnozel”: oma negeert wanhopige sms en laat kleindochter (3) vier dagen bij dode mama

De politie van het Britse Port Talbot heeft een ondervoed meisje gevonden dat al vier dagen aan het ronddolen was in haar eigen huis. Hulp zoeken kon de driejarige niet, want ze was te klein om te beseffen hoe ze dat moest doen. Het enige waar ze op overleefde, waren broodkruimels uit een lege broodzak.

De agenten kwamen ter plaatse, toen vrienden en familie al vier dagen niets hadden gehoord van Aimee Louise Evans. Haar moeder had wel nog een bericht gekregen waarin Aimee vroeg of ze haar dochter wou komen ophalen, omdat de vrouw zelf niet meer wilde leven. “Doe niet onnozel”, had de vrouw teruggestuurd, maar na enkele dagen stilte besefte ze dat er toch iets mis was.

Nadat de agenten de voordeur forceerden, vonden ze de mama in haar slaapkamer. Daar had ze een wanhoopsdaad gepleegd. De agenten schrokken zich echter enorm, toen er een driejarig meisje in de deuropening kwam piepen: het kind was al die dagen bij het dode lichaam van haar mama gebleven. Het kind zag er verwilderd uit en was ondervoed. Ze had immers alleen enkele broodrestjes - en nadien de broodkruimels daarvan - kunnen opeten.

“We hebben het kind meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft een kinderarts en een psycholoog zich over haar ontfermd”, aldus politiecommissaris Clive Morris van de South Wales Police. Het korps bevestigde dat de zoon van Aimee wel ongedeerd was, aangezien die op dat moment bij zijn vader was in Bridgend.

Het onderzoek van de choquerende ontdekking in april is deze week afgerond. De forensische experts sluiten moord uit en de zaak is geklasseerd als zelfmoord, zo schrijft de Britse krant The Sun.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.