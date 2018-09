Burgemeester krijgt klachten over reclame op broodzak: “Men wil daar niet mee geconfronteerd worden bij het ontbijt”

Boechout - Het is campagnetijd en dus proberen politieke partijen op allerlei manieren uw stem te krijgen. De aanpak van ’t Dorp, een nieuwe partij in Boechout, lijkt echter averechts te werken. Er werd reclame gemaakt op broodzakken van een bakkerij, maar daar zitten veel burgers niet op te wachten.

Ophef over de broodzakken in Boechout. ‘t Dorp, de nieuwe lokale partij van onder meer acteur Filip Peeters, maakt reclame op de zakken met het logo van de partij en de leus ‘Samen. Beter’. Een inventief idee om de kiezer te bereiken, maar die lijkt het niet te smaken. Burgmeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde) kreeg naar eigen zeggen tientallen klachten van burgers binnen over de zakken.

“Goed, het zijn verkiezingen, maar daar willen we niet iedere keer aan de ontbijttafel mee worden geconfronteerd”, klonk het onder meer, zo stelt de burgervader. “Het ging zelfs zo ver dat sommigen zeiden: ‘Als ik mijn brood in die zak krijg, ga ik het ergens anders halen.”

Bakker geïnformeerd

T’Sijen zelf heeft geen problemen met de manier van campagnevoeren van ’t Dorp. “Die partij heeft zich de vrijheid genomen om zo reclame te maken. Dat mag. Maar burgers hadden daar vragen bij en apprecieerden het niet.”

De burgemeester lichtte de bakkerij St-Jozef, waar de broodzakken in de winkels liggen, daarover in: “Ik vond het belangrijk om dat te melden. Voor mij is het geen probleem, maar het kan voor hen mogelijk commerciële gevolgen hebben.” De mail die T’Sijen stuurde was zeker niet bedoeld als oproep om te stoppen met de zakken, klinkt het nog.

“Blijkbaar ligt dit heel moeilijk”

’t Dorp vindt het een vreemd manoeuvre van de burgervader. “Heel raar”, aldus Lode Van den Brande tegen ATV. “Wij vinden dat de mensen in een dorp moeten kunnen debatteren met elkaar, met elkaar spreken. Daar gaat politiek eigenlijk over”, stelt hij nog. “Blijkbaar ligt dit heel moeilijk.”

Voor T’Sijen is de kous af. Hij laat weten liever te discussiëren over “thema’s die er toe doen, zoals mobiliteit”.