De vuurdoop waar kersverse Rode Duivels zo tegenop keken: Vanaken en Trossard zingen voor de groep

Het is een vuurdoop waar geen enkele nieuwkomer bij de Rode Duivels aan ontsnapt: een liedje zingen voor de rest van de groep. Hans Vanaken, Leandro Trossard, Birger Verstraete en Timothy Castagne ontsnapten er niet aan.

Op sociale media zien we hoe Vanaken en Trossard op een stoel staan terwijl ze het beste van zichzelf geven. Spijtig genoeg (maar gelukkig voor hen) blijft het beperkt tot foto’s en blijven video-opnames (voorlopig?) achterweg.

Zo weten we niet welke liedjes de jonge internationals kozen. Hans Vanaken lichtte vooraf wel al een tipje van de sluier. Hij was van plan voor hetzelfde nummer te kiezen als waarmee hij zijn intrede maakte bij Club Brugge. “Het Is Een Nacht van Guus Meeuwis, dat is het standaardliedje voor een Nederlandstalige. Als niemand dat nummer inpikt, zing ik het”, bekende hij.