Wat een geluk: man wint al voor de derde keer lotto in minder dan anderhalf jaar

Drie keer de lotto winnen. Het klinkt surreëel, maar het is voor Paul G. en zijn familie uit Colorado Springs wel werkelijkheid geworden. In amper zeventien maanden tijd wist de man tot drie keer toe het groot lot te winnen, waardoor hij zich intussen al één miljoen dollar rijker mag noemen.

Zijn periode van meeval begon in maart van vorig jaar, toen hij met een krasspel al 250.000 dollar extra op zijn rekening mocht neerschrijven. Sindsdien is zijn geluk niet gestopt. Iets meer dan een jaar later haalde hij met een kraslot zelfs 500.000 dollar binnen. En nu, niet eens een maand na zijn vorige winst, is het weer raak. Ook een derde krasspel bracht hem nogmaals 250.000 dollar op.

Paul bleek ook een speciale strategie te hebben om zichzelf meer kansen toe te eigenen. “Ik heb een kleine spreadsheet waarin staat welke krasloten ik moet kopen”, vertelde hij in Denver, waar de man samen met zijn gezin een enorme cheque overhandigd kreeg. “Het laat ook zien bij welke krasloten er op dat ogenblik geen grote bedragen te winnen vallen. Het is een persoonlijke dingetje waar ik me mee bezig houd, maar mijn vrouw lacht ermee.” Het gezin liet verder ook nog verstaan dat ze een deel van het geld zullen gebruiken voor een reis naar Rome en de Caraïben.