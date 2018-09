De Belgische die seksueel geweld uit Congo wil bannen

Vanaf vandaag is op Netflix de documentaire City of Joy te zien, van en over Christine Deschryver. De Vlaams-Congolese leidt in Bukavu het gelijknamige centrum, waar slachtoffers van het massale seksuele geweld in Oost-Congo worden opgevangen. “Hier zorgen we ervoor dat misbruikte vrouwen niet heel hun leven slachtoffer blijven.”

Christine Deschryver is keurig opgevoed. Ze woonde in een kasteel, at met driedelig bestek en dronk uit kristallen glazen. Haar vader, een Bruggeling, was een telg uit een familie rijke kolonialen. Haar ...