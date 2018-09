NATIONS LEAGUE. Topper tussen Duitsland en Frankrijk eindigt onbeslist, Wales veel te sterk voor Ierland

Vandaag werden de eerste wedstrijden afgewerkt van de Nations League, de nieuwe landencompetitie van de UEFA. En meteen stond er een heuse klepper op het programma met Duitsland-Frankrijk. De Franse wereldkampioenen waren voor rust de beteren maar kwamen niet tot scoren, na rust botste de Mannschaft op een sterke doelman waardoor de eerste topper eindigde op een teleurstellende brilscore. In Divisie B vernederde Wales de buren uit Ierland.

Wat is nu weer die Nations League?

Alvorens naar de actua van vanavond op de eerste speeldag over te gaan, nog even kort uitleggen waar het over gaat. De Nations League is een nieuwe landencompetitie van de UEFA die zo onbeduidende oefeninterlands, met vaak zeven wissels en amper spanning, overbodig wil maken.

Alle 55 UEFA-landen zijn ingedeeld in vier divisies op basis van hun UEFA-coëfficiënt. Zo spelen de beste twaalf landen in Divisie A, de zwakste zestien landen in Divisie D. Elke divisie wordt ook onderverdeeld in vier groepen van drie of vier landen, die thuis en uit tegen elkaar spelen. Elke groepswinnaar promoveert voor de volgende editie naar een hogere divisie, de laatste in elke groep degradeert. In juni 2019 spelen de vier groepswinnaars uit Divisie A een Final Four, waarin ze strijden voor de eindwinst.

De Rode Duivels spelen na hun derde plek op het WK (uiteraard) in Divisie A en zijn ingedeeld in Groep 2 met IJsland en Zwitserland. Dinsdag spelen ze hun eerste wedstrijd in IJsland.

Wereldkampioen komt nog goed weg

Groep 1 van Divisie A is het paradepaardje van de Nations League met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Nederland. Op de eerste speeldag stond vanavond in de Allianz Arena Duitsland-Frankrijk op het programma. De wereldkampioen speelde met de ploeg van de WK-finale, met enkel Areola in doel in plaats van Lloris. Bij Duitsland moest de heropgeviste Leroy Sane toch weer op de bank beginnen.

De Mannschaft was na de vroege uitschakeling op het WK (in de groepsfase zowaar!) uit op revanche en zette Les Bleus meteen onder druk. Maar de Fransen toonden dat ze niet zomaar wereldkampioen werden en zetten de thuisploeg onder druk. Kylian Mbappé was de gevaarlijkste Fransman maar ook hij kon Manuel Neuer niet verschalken. Ook Giroud dreigde vlak voor rust maar kwam niet tot scoren.

Duitsland vond ook in de tweede helft niet meteen een oplossing voor de hoge pressing van de Fransen. Ook Griezmann werkte echter te slap af om Neuer te kunnen bedreigen. Toen de Duitse fans begonnen te morren, trok de Mannschaft echter toch meer naar voren. Zo kregen we toch nog een leuke wedstrijd: pegels van Griezmann en Ginter werden door de twee doelmannen echter gepareerd.

De Duitsers kwamen zowaar nog het dichtst bij een treffer maar Areola hield ook Hummels, Müller én Gündogan van een goal met knappe parades. Een slotoffensief leverde uiteindelijk ook geen doelpunt op.

Wales (veel) te sterk voor Ierland

In Divisie B was Wales een maatje te sterk voor Ierland. De Welshmen wonnen de geladen wedstrijd met duidelijke 4-1-cijfers: Lawrence, Bale, Ramsey en Roberts scoorden voor de thuisploeg, Shaun Williams redde de eer voor de Ieren.

Uitslagen:

- Divisie A

Groep 1:

Duitsland-Frankrijk 0-0

- Divisie B

Groep 1:

Tsjechië-Oekraïne 1-1

Groep 4:

Wales-Ierland 4-1

- Divisie C

Groep 3:

Noorwegen-Cyprus 2-0

Slovenië-Bulgarije 1-2

- Divisie D

Groep 1:

Kazachstan-Georgië 0-2

Letland-Andorra 0-0

Groep 4:

Armenië-Liechtenstein 2-1

Gibraltar-Macedonië 0-2