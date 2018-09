Beke valt N-VA aan over racisme Schild & Vrienden: “Is het nodig mensen belachelijk te maken om hun afkomst?”

Na de Pano-reportage over Schild & Vrienden is N-VA met een “opkuis” begonnen in eigen rangen. Meerdere leden van de extreemrechtse vereniging zitten ook bij Jong N-VA of zijn kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vier van hen zetten al dan niet onder druk een stap opzij.

Vier N-VA-leden uit Aalst, Sint-Niklaas, Puurs en Maaseik zetten donderdag een stap opzij en zullen niet verkiesbaar zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aanleiding is hun betrokkenheid bij Schild & Vrienden.

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke zijn er wel meer verbanden tussen Schild & Vrienden en N-VA. Zonder die partij maar één keer te noemen, heeft hij op de website van CD&V een tekst geplaatst die N-VA mee verantwoordelijk acht voor het racisme dat dePano-reportage woensdagavond heeft onthuld. “Politici moeten in eigen boezem kijken”, schrijft hij. “Denk tien seconden na en vraag je af of het echt nodig is mensen belachelijk te maken om hun geslacht, afkomst of seksuele voorkeur.” Een duidelijke verwijzing naar N-VA-staats­secretaris Theo Francken.

Ironisch genoeg raakte gisteravond bekend dat in Stekene ook een kandidaat op de CD&V-lijst zich moest terugtrekken. Hij was ooit aanwezig op een vergadering van Schild & Vrienden.