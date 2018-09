Ook Duivels hebben geen akkoord over portretrechten (maar farce zoals in Denemarken niet voor meteen)

Denemarken diende woensdag een oefenmatch tegen Slovakije te ­spelen met ­spelers uit ­lagere divisies en het zaalvoetbal na een aanslepend conflict over portretrechten van de internationals. Ook bij de Rode Duivels is er geen akkoord met alle spelers over die portretrechten. Tijdens de wereldbeker bleek nog dat de voetbalbond een deal had gevonden met de meerderheid van de spelers. maar niet met Toby Alder­weireld en Dries Mertens, wiens portretrechten onder dak zijn bij Napoli.