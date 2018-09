‘Vermomde’ Vidarsson bespioneert Rode Duivels

Dinsdag vatten de Rode Duivels de Nations League aan in IJsland. Uiteraard sturen de eilandbewoners vanavond een scout naar Glasgow en dat is geen on­bekende. Hun spion is een ­halve Belg: ­Arnar Vidarsson, 21 jaar geleden naar Lokeren verhuisd, daar gehuwd en inmiddels ook deel van de staf.

Net als … Erwin Lemmens, keeperstrainer van de Rode Duivels. Oeps? “Ja ja, Erwin vertelt mij alles. (lacht) Neen, wij praten amper over wat we buiten Lokeren doen”, zegt de 40-jarige ex-middenvelder van Lokeren en Cercle. “Laten we wel wezen: wij weten hoe België speelt, hoe de loop­lijnen zijn. Ik ga niets in mijn rapport noteren waardoor de Belgen nu plots zullen verliezen. Spelers die hun taken uitvoeren, dat maakt het verschil.”

Vidarsson verschijnt vanavond overigens in vermomming. “De tickets die de IJslandse bond voor me regelde, zijn vipkaarten. En de dresscode is hemd en stropdas. Ik ben dus naar de winkel om een das. Voor mij is dat absoluut een vermomming...”