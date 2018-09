Zwaar mishandeld en dan vermoord: Sonja (56) overleeft slagen van gewelddadige partner niet

“Sonja is dood.” Met die boodschap belde Danny S. (48) woensdagavond naar een familielid. De opgetrommelde politie vond het slachtoffer, Sonja Mertens (56) bont en blauw geslagen in de badkamer van hun huis aan de Nijverheidsstraat 4 in Herentals. De politie arresteerde donderdagvoormiddag de vermoedelijke dader in een chalet in de Herentalse bossen. Het parket gaat uit van moord.