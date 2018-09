Hoe sterk is Schild & Vrienden verweven met onze politiek

“We gaan dit opkuisen”, liet N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren weten. Hij had het deze keer niet over transmigranten of illegalen, maar over de eigen achterban. Verschillende leden van Schild & Vrienden zijn ook actief in zijn partij. CD&V-voorzitter Wouter Beke is opvallend scherp voor N-VA: “Je oogst wat je zaait.”