Alexis Saelemaekers, de nieuwe chouchou van Anderlecht: “Ik jaag me te snel op, maar ik werk eraan met een psycholoog”

In februari werd hij op een persconferentie door Hein Vanhaezebrouck nog bij zijn rugnummer genoemd, omdat toch niemand zijn naam kende. Een half jaar later is het shirt met rugnummer 56 een van de meest populaire truitjes in de fanshop van Anderlecht en wordt zijn naam gescandeerd door het hele stadion. Jeugdproduct, Brusselaar én kersvers U21-international Alexis Saelemaekers is de nieuwe chouchou van het Anderlecht-publiek. From zero to hero in amper zes maanden. Een paars-wit voetbalsprookje.