CLUBNIEUWS. Lokeren en Waasland-Beveren winnen oefenmatch, Coopman debuteert

Geen voetbal dit weekend in de Jupiler Pro League door de interlandbreak, enkele eersteklassers legden daarom een oefenwedstrijd vast. Lokeren en Waasland-Beveren wonnen hun oefenmatch, Coopman debuteerde bij KV Oostende.

Lokeren wint oefenmatch tegen Excelcior

Lokeren won gisterenmiddag een oefenmatch tegen Excelcior Rotterdam: 1-0. In een wedstrijd zonder al te veel uitgespeelde kansen tekende Djordje Jovanovic op het uur voor de enige treffer van de partij. De Servische aanvaller werkte knap overhoeks binnen. Cevallos had oog in oog met de bezoekende doelman de 2-0 aan de voet, maar hij besloot naast. Excelcior trof nog het doelhout.(whb)

Lokeren - Excelsior Rotterdam 1-0

Lokeren: Verhulst, Marzo (45’ Tirpan), Deschacht, Rassoul, Monsecour, Diaby, Terki (87’ Filipovic), Cevallos (67’ Miric), Hupperts (67’ Lawal), De Ridder, Jovanovic (80’ Straetman).

Doelpunten: 60’ Jovanovic 1-0.

Coopman debuteert bij Oostende in oefenduel

Waasland-Beveren won een oefenmatch tegen KV Oostende: 1-4. Bij KVO maakte Coopman zijn debuut. Nieuwkomer Vellios knikte de 0-3 onhoudbaar binnen voor Waasland-Beveren. Forte en Verstraete hadden de bezoekers al op voorsprong gezet. In het slot kon Bjelica milderen. Lulic legde de 1-4 vast.(whb, rpo)

KV Oostende - Waasland-Beveren 1-4

Oostende: Dutoit, Özkan, Lombaerts (46’ Milovic), De Bock (46’ Basiru), Vandendriessche, Nkaka, Bataille, Bjelica, D’Haese, Coopman, Wuyts.

Waasland-Beveren: Debaty, Caufriez (46’ Moren), Vukotic (46’ Massop), Gamboa, Foulon, Verstraete, Keita, Vanzo (46’ Heymans), Badibanga (46’ Threlkeld), Forte (46’ Lulic), Vellios.

Doelpunten: 15’ Forte 0-1, 41’ Verstraete 0-2, 51’ Vellios 0-3, 82’ Bjelica 1-3, 84’ Lulic 1-4.

Geen Abazaj en Adzic op Europese lijst Anderlecht

Anderlecht zal in de groepsfase van de Europa League geen beroep doen op aanwinsten Abazaj en Adzic. Dat blijkt uit de spelerslijst die het heeft ingediend voor de poulefase. Op Kayembe, Morioka en Dauda rekent Vanhaezebrouck wel. De spelers die Anderlecht zelf heeft opgeleid (Bornauw, Saelemaekers, Amuzu en Sambi Lokonga) staan op de B-lijst en mogen worden toegevoegd. Bij tegenstander Fenerbahçe haalt Nabil Dirar verrassend de Europese lijst niet.(thst, dvd)

*** Bij Antwerp was Sambou Yatabaré opgeroepen voor de nationale ploeg van Mali, maar de middenvelder trok naar het verzamelmoment in Parijs met een kleine blessure en keerde na overleg terug naar de Bosuil voor verzorging.(dipe)

*** Cercle Brugge speelt vanavond om 18 uur in Lichtervelde tegen Valenciennes, zonder de gekwetsten Cardona en Nguinda en zonder de internationals Palun, Omar, Omolo, Vitinho en Ueda.(kv)