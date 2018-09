Bondscoach Martinez verandert ook in oefenduel tegen Schotland niet veel: dit is de vermoedelijke opstelling

De Rode Duivels spelen vanavond hun eerste wedstrijd na het glorieuze WK. Kevin De Bruyne ontbreekt. Zijn rol in de oefenwedstrijd tegen Schotland wordt zo goed als zeker overgenomen door Youri Tielemans.

De Rode Duivels spelen in Schotland een wedstrijd die de brug moet leggen tussen het WK in Rusland en het ­begin van de Nations League dinsdag in IJsland. Veel ­oefenwedstrijden zijn er niet meer sinds de introductie van de Nations League, maar deze zou kunnen dienen om een en ander uit te proberen. Toch is de bondscoach dat niet van plan.

“Ik kan nog niet veel zeggen over de basiself, maar je mag weten dat ik niet te veel ga veranderen”, aldus Roberto Martinez. “We nemen elke wedstrijd serieus en het heeft geen zin om steeds maar weer te veranderen. Daar heeft niemand wat aan. Dit is een belangrijke wedstrijd. Een echte voorbereiding op die wedstrijd voor de Nations League in IJsland. We zijn net terug van het WK en het is niet de bedoeling om elf veranderingen door te voeren en dan weer met een volledig ander team tegen IJsland te spelen. Dat gaan we echt niet doen.”

Onmisbaar

De bondscoach selecteerde vorige week zijn hele WK-selectie, op de geblesseerden Kevin De Bruyne (knie) en Adnan Januzaj (knie) na. Deze week haakten uit die 23 van Rusland ook nog Fellaini (rug) en Mignolet (hand) met een blessure af.

Van dat viertal is De Bruyne het meest onmisbaar. Hij speelt altijd bij de Rode Duivels als hij fit is. De vraag zou dus kunnen zijn hoe Martinez het uitvallen gaat opvangen in dat oefenduel in het mythische Hampden Park. Daar komen drie spelers voor in aanmerking: Mousa Dembélé, Youri Tielemans en Hans ­Vanaken. De laatste is echter voor het eerst geselecteerd en die vuurdoop wil Martinez hem niet geven. In de wedstrijd voor derde plaats in Rusland moest Martinez ook kiezen tussen Dembélé en Tielemans en de bondscoach koos toen voor Tielemans. De absolute voorkeur van de bondscoach kennende en met het oog op de toekomst is het vanavond ook Tielemans die de rol van De Bruyne op zich zal nemen. Tielemans is 21 jaar, Dembélé is er 31.

Voor het overige zal Martinez vooral kiezen voor de spelers die ook in Rusland de ­basiself vormden.

De vermoedelijke elf: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, Mertens, Eden HAzard, Lukaku

Martinez liet nog maar vier spelers debuteren

Rode Duivel ben je pas als je tijdens een wedstrijd het nationale shirt mag dragen. Vanavond kunnen de debutanten Vanaken, Verstraete, Trossard en Castagne hun eerste cap pakken. Dat op zich is al een heuse prestatie in deze ervaren en sterke groep. In de twee jaar onder Roberto Martinez zijn er slechts vier spelers die voor het eerst een kans kregen als Rode Duivels. Alleen Youri Tielemans, onder Wilmots wel geselecteerd maar nooit in actie, is sindsdien een vaste waarde in de selectie.

Christian Kabasele (november 2016) 2 caps

Youri Tielemans (november 2016) 13 caps

Thomas Foket (november 2016) 2 caps

Anthony Limbombe (maart 2018) 1 cap

COMMENTAAR. Er is nog ruimte voor progressie, Martinez heeft de lat voor iedereen hoger gelegd