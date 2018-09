“Infiltranten” van Schild en Vrienden in de Jeugraad allicht aan de deur gezet

De vier jongeren die op vraag van ‘Schild en Vrienden’ infiltreerden in de Vlaamse Jeugdraad, worden daar volgende week woensdag zo goed als zeker aan de deur gezet. Drie van hen willen volgende maand op N-VA lijsten deelnemen aan de lokale verkiezingen, maar ook die plannen staan nu op de helling.

Uit nieuwe informatie die de makers van de Pano-reportage over ‘Schild en Vrienden’ vandaag bekend maakten, blijkt dat de vier wel degelijk de werking van de Vlaamse Jeugdraad wilden verstoren.

“Binnenkort doet zich een kans voor om de Vlaamse Jeugdraad over te nemen, en ervoor te zorgen dat het gedaan is met alle onzin die ze publiceren”, zo schreef één van de kandidaten in een besloten Facebook-groep van Schild en Vrienden.

Uit de post blijkt dat de organisatie eind 2017 zeven kandidaten naar voor schoof, en actief stemmen ronselde.

Vals gespeeld

Vier personen van deze lijst, drie mannen en één vrouw, raakten uiteindelijk ook verkozen. Ze deden dat niet alleen door stemmen te ronselen onder de andere leden van Schild en Vrienden. Ze zouden ook vals gespeeld hebben, door valse accounts te laten meestemmen.

In de geheime chatgroepen hielden ze de andere leden van Schild en Vrienden op de hoogte.

“We hebben iedereen tegen de schenen gestampt, en we hebben het huishoudelijk reglement herschreven”, zo klinkt het in een post. De vier probeerden te wegen op de onderwerpen die bespoken werden (“diversiteit moet de vuilnisbak in”), en zouden ook een opniestuk beinvloed hebben.

Het plan om één van de vier tot voorzitter te laten verkiezen, mislukte.

Aan de deur gezet

De Vlaamse Jeugdraad kondigde donderdagochtend aan dat er tegen twee leden een procedure werd opgestart. “Op basis van de beelden en boodschappen uit de Pano-reportage. We hebben beslist om een procedure op te starten tegen twee leden over wie we duidelijke aanwijzingen zagen dat ze de visie van de Jeugdraad niet respecteerden.”

Ook over de andere twee leden zouden ondertussen al duidelijke indicaties zijn dat ze het reglement schonden.

Hen zomaar aan de deur zetten, kan de Vlaamse Jeugdraad niet. Woensdag wordt de adviesraad met spoed bijeen geroepen, en wordt het lidmaatschap van de vier besproken.

Verkiezingslijsten

Drie van de vier infiltranten staan op een verkiezingslijst bij de lokale verkiezingen. Alle drie zijn ze ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van Jong N-VA. Hun kandidatuur zorgt voor onrust bij de plaatselijke N-VA besturen, maar voorlopig wordt niemand van de lijst gehaald.

“Hij heeft enkel een paar Facebookposts een duimpje gegeven”, zo klinkt het bij N-VA Ninove. “Wij blijven als één ploeg achter hem staan.”

Ook bij N-VA Bornem werd de kandidatuur van de jongerenvoorzitter besproken, maar ook hij wordt voorlopig niet van de lijst gehaald. “In afwachting van het onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad”, klinkt het daar. “We behouden het vertrouwen.” Wat de man over zijn lidmaatschap bij Schild en Vrienden verklaarde, wil de partij niet kwijt.

N-VA Vilvoorde eiste deze avond laat uitleg van de jongerenvoorzitter. Het werd niet duidelijk wat er beslist werd.