Twitter sluit accounts van extreemrechtse complotdenker achter InfoWars

Twitter zegt donderdag dat het de accounts van de extreemrechtse complotdenker Alex Jones uit de Verenigde Staten definitief afsluit. Aanleiding zijn berichten en video’s die een dag eerder verschenen en het reglement van het sociaal netwerk zouden schenden. Zo had hij een video getweet waarin hij een CNN-reporter onder andere het equivalent van de Hitler-jeugd noemde.

Alex Jones is de stichter van InfoWars, de website waarvan Twitter ook al het account heeft gesloten. Hij is een mediatieke figuur die aanleunt bij extreemrechts. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan het verspreiden van complottheorieën, waaronder de bewering dat de schietpartij in basisschool Sandy Hook in 2012 niet echt gebeurde en de slachtoffers eigenlijk acteurs waren. Zijn persoonlijke account werd al in augustus een week afgesloten, onder meer wegens het aansporen tot geweld, ook al konden internetgebruikers het blijven raadplegen.

Foto: AP

Dat Twitter nu zowel het persoonlijke account van Jones als dat van InfoWars afsluit is opmerkelijk, want een maand geleden verdedigde het sociale netwerk nog zijn beslissing dat niet te doen. Zowat alle internetgiganten, waaronder Apple, Facebook, YouTube en Spotify, hadden toen de complotdenker van hun platformen geweerd wegens inbreuken op hun spelregels. Twitter-topman Jack Dorsey legde uit: “We hebben Alex Jones of InfoWars niet geschorst. We weten dat dat hard is voor sommigen, maar de reden is simpel: hij heeft onze regels niet geschonden.”

“Accounts zoals die van Jones kunnen dikwijls de zaken sensationeel voorstellen en ongefundeerde geruchten verspreiden. Het is dus nodig dat journalisten zulke informatie direct onderzoeken, bekrachtigen en weerleggen, zodat mensen hun eigen mening kunnen vormen”, zei Dorsey. Hij ontkende “toe te geven aan externe druk” en beweerde dat hij onpartijdig was. “Dat komt het openbaar debat het meest ten goede.”

Nu is de controversiële figuur toch definitief verbannen van Twitter, wegens zijn vorige en nieuwe inbreuken op de regels van het platform.