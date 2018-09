Tekort aan fruitplukkers dreigt: Boerenbond rekent op werklozen, vluchtelingen en Oekraïners

Als de oogst rijp is, doen de fruittelers in Vlaanderen een beroep op zo’n 60.000 seizoensarbeiders. Zo’n derde van hen zijn Polen. “Maar dat aandeel daalt.” Foto: Hh

Omdat het in hun eigen land steeds beter gaat, hebben ­Polen nog weinig zin om hier in Vlaanderen fruit te komen plukken. In twee jaar tijd is hun aantal met twintig procent gedaald. De Boerenbond wil langdurig werklozen en asielzoekers inschakelen en hoopt ook op werkkrachten van buiten Europa.

Als de oogst rijp is, dan moet het snel gaan en dan moet je met véél zijn in de fruitteelt. “Zestigduizend seizoensarbeiders hebben we nodig”, zegt Chris Botterman van de Boerenbond. “Ik schat dat er daar 20.000 tot 25.000 Polen bij zitten.”

Nu nog. Want het aandeel Polen daalt. “Vorig jaar al licht, dit jaar scherp”, zegt Botterman. “We zitten aan tien procent minder, een tweeduizendtal mankrachten.”

Het tekort begint nu al te nijpen, maar het zal nog erger worden. “Het gaat economisch goed in Polen”, zegt Botterman. “Ze hebben daar werk genoeg. Vroeger kregen veel Polen een tijdlang vakantie omdat de fabrieken daar stil lagen, zodat ze naar hier konden komen. Maar die tijd is voorbij.”

Nieuwe regels

Officiële cijfers zijn er niet: het Vlaamse departement Landbouw kent maar de nationaliteit van één derde van alle seizoensarbeiders. “Maar ook wij zien die terugval”, zegt Nele Vanslembrouck van het departement. “In de groep waarvan de nationaliteit bij ons bekend was, is het aantal Polen gezakt van meer dan 4.000 in 2014 naar iets meer dan 3.300 in 2016.” Een daling van twintig procent, dus.

Er zijn ook veel Roemenen en Bulgaren die komen plukken. “Maar daar speelt hetzelfde mechanisme van economische beterschap: ook die instroom zal opdrogen”, zegt Botterman. Wie zal dan de appelen en peren plukken? “Langdurig werklozen en asielzoekers zouden de tekorten kunnen helpen opvangen”, zegt Botterman.

En de Boerenbond kijkt ook hoopvol naar nieuwe Vlaamse regels vanaf 1 januari. “Als we iemand van buiten de EU in dienst willen nemen, kan dat voorlopig alleen maar vanop een lijst met zes landen waarmee België een akkoord heeft”, zegt Botterman. “Vanaf 1 januari zullen knelpuntberoepen uit de hele wereld kunnen rekruteren. We hopen dat ook wij op die lijst met beroepen komen te staan.”

Dat moet dan onder meer Oekraïners aantrekken. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) bevestigt dat het makkelijker wordt om buitenlanders van buiten de EU aan te trekken. “Maar eerst en vooral zal iedereen toch binnen Vlaanderen moeten kijken wie er beschikbaar is. Dit soort fruitplukjobs kan bij uitstek dienen voor langdurig werklozen binnen ons systeem van wijk-werken (het vroegere PWA, nvdr.)”, zegt Muyters.