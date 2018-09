Student Boris zit op kot in het rusthuis. “Vele mensen verklaren me gek, tot ze het hier zien”

Antwerpen -

De eerste studenten hebben hun intrek genomen in een woonzorgcentrum in Antwerpen, een pilootproject van de Karel de Grote Hogeschool en het Zorgbedrijf Antwerpen. “Als ik vertel dat ik hier op kot zit, geloven veel mensen het niet of verklaren ze me voor gek. Tot ze zien hoe goed ik hier wel woon.”