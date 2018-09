Premier Michel in toespraak aan Joodse gemeenschap over Schild & Vrienden: “We moeten hard optreden”

Premier Charles Michel (MR) heeft tijdens een toespraak aan de Joodse gemeenschap het blootgelegde racisme en antisemitisme van de beweging Schild & Vrienden scherp veroordeeld. Het Joodse Forum bereidt een klacht voor.

Premier Michel sprak donderdagavond in het Brusselse Concert Noble-gebouw de Joodse gemeenschap van België toe tijdens het jaarlijkse diner van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB). Hij sprak zich daarbij ook in sterke bewoordingen uit over de na een VRT-reportage in opspraak gekomen organisatie Schild & Vrienden.

“Ik heb met afschuw kennis genomen van de reportage over Schild & Vrienden, en hoe joden, vrouwen, homo’s of migranten worden uitgescholden en vernederd. Dit soort van rassenhaat, seksisme en zelfs Hitler-adoratie is ontoelaatbaar en verwerpelijk”, sprak de premier.

“We kunnen verontwaardigd zijn en geschokt, maar dit volstaat niet. Zonder uitzondering moet er hard worden opgetreden. Het enige antwoord is: geen straffeloosheid. Iedereen heeft rechten en plichten, maar in een rechtsstaat, in onze rechtsstaat, kan niet alles worden gezegd of gedaan.”

“Onze veiligheidsdiensten zijn en moeten alert blijven. Ik heb besloten om de Nationale Veiligheidsraad de opdracht te geven om de middelen in de strijd tegen antisemitisme, racisme en xenofobie te versterken. De angst moet van kamp wisselen.”

“Dit is tegelijk een oproep aan iedereen voor respect. Respect heeft geen kleur. Er is geen plaats in onze samenleving voor antisemitisme, xenofobie of racisme. Vandaag niet, morgen niet, nooit. Punt aan de lijn.”

(Lees verder onder de tweet)

Zonder uitzondering moet er hard worden opgetreden. Het enige antwoord is geen straffeloosheid.



Iedereen heeft rechten en plichten. Maar in een rechtsstaat kan niet alles worden gezegd of gedaan. #begov pic.twitter.com/3AbjFBqIOy — Charles Michel (@CharlesMichel) 6 september 2018

Joods Actueel meldt dat hoofdredacteur Michael Freilich een kort onderhoud had met de premier over de kwestie en over hoe geschokt de Joodse gemeenschap reageert op de reportage. Het Joodse Forum zou een klacht voorbereiden tegen Schild & Vrienden.