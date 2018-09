Emil betoogt tegen ouders die te veel met gsm bezig zijn: “Speel met mij, niet met je smartphone”

Zeven jaar oud is Emil, maar nu al organiseert de jongen uit het Duitse Hamburg zijn eerste betoging. Hij vindt dat zijn vader – en bij uitbreiding álle volwassenen – te veel naar zijn smartphone tuurt en te weinig met hem bezig is. “Die mobiele telefoons verstoren mijn leven”, zegt hij.

Emil, zijn vriendjes en gelijkgezinden trekken zaterdagochtend om elf uur door Sankt Pauli, een stadswijk in het Duitse Hamburg. Onder goedkeurend oog van de politie én zijn mama Lisa en papa Martin Rustige. Opmerkelijk, want die laatste twee zijn net zijn bron van irritatie en inspiratie voor de betoging. Emil vindt dat zijn ouders te veel met hun smartphone bezig zijn. De leuze van zijn actie? “Speel met mij, niet met je smartphone.”

Die indruk kreeg hij toen hij met zijn vader op de trein zat naar zijn eerste betoging. “Welke weet ik niet meer, ik geloof tegen nazi’s”, vertelt Emil. Zijn vader zat tijdens de treinreis op zijn smartphone te tokkelen, net als elke volwassene rond hem. “Ik vroeg mijn papa iets, maar hij reageerde zelfs niet”, zegt Emil in de Duitse media. “Toen we weer thuis waren, vroeg ik mama of ik een betoging mocht houden. Daarin wilde ik vragen of volwassenen niet zo veel op hun gsm willen kijken.”

Bedtijd

De ouders zijn allebei arts en zijn blij met het engagement dat hun zoon al op jonge leeftijd toont. Ze hebben hem geholpen met de organisatie van zijn protestactie, door die aan te geven bij de politie. Bijzonder, want door de actie dreigen de ouders wel wat kritiek te slikken. “We zijn geen smombies, of smartphone zombies”, zegt mama Lisa, doelend op mensen die verslaafd zijn aan hun smartphone. “Maar we controleren onze beroepsmails meermaals per dag. Daarbij komt ook nog WhatsApp, Facebook en online media lezen. Voor Emil is dat te veel. Dat is eenmaal hoe hij het ziet.”

“Het verstoort mijn leven”, zegt de jongen. “Er belt altijd wel iemand, of we nu aan het eten zijn of aan het spelen. Ik vind dat volwassenen de telefoon kunnen ophangen en later terugbellen. Of stuur ’s avonds pas berichtjes, wanneer wij slapen!”

Negatieve impact

Zo’n protestactie oogt ludiek, maar verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat smartphonegebruik van ouders een negatieve impact op kinderen kan hebben. Zo zouden ze overgevoelig worden, hyperactief zijn en zeuren. Of ze voelen zich triest, boos en eenzaam.

Emil hoopt alvast dat er zo’n tweehonderd mensen opdagen, meer mag ook. Zijn ouders hebben een event gemaakt op Facebook om geïnteresseerden te bereiken. Sociale media, is dat niet wat tegenstrijdig met Emil zijn doel? “Anders zou het me waarschijnlijk niet lukken.”