Mike Pence ontkent dat hij de anonieme saboteur van Trump is

Sinds de publicatie van een vlammende gastbijdrage in The New York Times, waarin een belangrijke regeringsmedewerker anoniem beweerde dat hij en anderen “delen van Trumps agenda dwarsbomen”, wordt volop gespeculeerd over wie de schrijver zou kunnen zijn. Zelfs vicepresident Mike Pence werd geopperd. Maar die ontkent nu, net als een hele rist andere topmedewerkers, dat hij achter het anonieme opiniestuk zit.

De Amerikaanse media waren het erover eens dat we de anonieme briefschrijver moeten gaan zoeken in traditioneel Republikeinse hoek, aangezien in het stuk onder andere wel het beleid van de regering wordt verdedigd. “Maar dat beleid is uitstekend niet dankzij, maar ondanks de president”, staat er in het artikel.

LEES OOK. Zit vicepresident Pence achter vernietigend opiniestuk van ‘verzet tegen de president’ waarin Trump “bekrompen, contrair en onbesuisd” wordt genoemd?

Sommigen vermoedden dat Mike Pence, huidig vicepresident, achter het opiniestuk zat. Of dat zijn speechschrijver Stephen Ford het artikel, in opdracht van Pence, schreef. Dat komt omdat in het artikel het woord ‘lodestar’ staat, een woord dat niet veel mensen kennen maar wél vaak door Mike Pence in de mond wordt genomen. Zijn verlangen om zelfs president te worden zou een mogelijk motief kunnen zijn van Pence om het artikel te schrijven. Bovendien bleef hij opvallend stil over het opiniestuk.

Nu heeft hij toch gereageerd. De woordvoerder van Mike Pence tweette dat de vicepresident zijn naam onder opiniestukken zet, en dat The New York Times “beschaamd zou moeten zijn, net als de persoon die dit valse, onlogische en laffe opiniestuk schreef”. “Onze administratie staat boven zulke amateuristische acties.”

Pence is niet de enige die intussen ontkend heeft iets te maken te hebben met het artikel. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei donderdag aan reporters: “Het is niet van mij.” Hij bekritiseerde de publicatie van het stuk door de krant, die – als het echt door een topmedewerker geschreven is – niet zomaar een gefrustreerde medewerker op zijn woord zou moeten geloven. Pompeo beschuldigde de media ervan Trumps regering te willen ondermijnen.

Dan Coats, directeur van de nationale inlichtingendiensten, ontkende formeel de schrijver te zijn en zei dat de speculaties daarover compleet vals waren.

Nikki Haley. Foto: AFP

VN-ambassadrice Nikki Haley kwam ook in het vizier van de speculatie. Haley is diep begaan met de toestand van de wereld, iets wat Trump niet altijd lijkt te zijn. Bovendien maakt ze zich vaak ook zorgen in hoe de president naar Poetin en Rusland kijkt. En net als Pence is Haley bijzonder ambitieus en wil ze hogerop geraken in het Witte Huis. Maar ook zei ontkent. “Nee”, zei ze simpelweg maar vol overtuiging toen een reporter haar bij aankomst aan de VN vroeg of zij de auteur was.

Een woordvoerder van defensieminister James Mattis zei dat het opiniestuk niet van hem was, ook al werd in zijn richting gekeken omdat de quotes die aan Mattis worden toegeschreven in het beruchte boek van Woodward (waarin een gelijkaardig verhaal als in het opiniestuk wordt geschetst), zeer hard zijn voor de president. Mattis ontkent echter ook die quotes ooit te hebben uitgesproken.

Paul Ryan. Foto: AP

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan zei in een persconferentie dat de schrijver een persoon is “die duidelijk in oneerlijkheid leeft”. “Als je niet geïnteresseerd bent in het helpen van de president, dan zou je niet voor de president moeten werken.”

Een woordvoerder voor minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat het lachwekkend was dat hij het artikel zou geschreven hebben. Ook de woordvoerders van minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling Ben Carson en gezondheidsminister Alex Azar ontkenden.

Energieminister Rick Perry tweette: “Ik ben niet de auteur van het New York Times-opiniestuk, noch ben ik het eens met beschrijvingen. Zich verschuilen achter anonimiteit en de president van de Verenigde Staten beledigen maakt je geen held, het maakt je een lafaard, onwaardig om deze natie te dienen.”

Een woordvoerder van Andrew Wheeler, hoofd van het milieuagentschap, zei: “Dat is een nee. Wheeler steunt Trump honderd procent en is vereerd voor hem te werken. Hij denkt ook dat wie dit geschreven heeft ontslag zou moeten nemen.”

Blijven nog over op het lijstje van verdachten volgens CNN: Don McGahn, een van de juridische adviseurs van het Witte Huis, John Kelly, huidig stafchef van het Witte Huis en voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, hoofd van het departement Binnenlandse Veiligheid en een dichte medestander van Kelly, Jeff Sessions, de minister van Justitie die al meermaals beledigd is door Trump, Fiona Hill, Russisch experte in de administratie, en adviseur Kellyanne Conway.

Witte Huis is zelf op zoek naar schrijver

Terwijl het Witte Huis bij monde van Sarah Sanders eist dat reporters hun “wilde obsessie” met het ontmaskeren van de “anonieme lafaard” laten varen, is door de administratie wel een onderzoek gestart naar de identiteit van de schrijver. Er zou volgens The New York Times op een zestal namen gefocust worden.

First Lady Melania Trump heeft in een reactie de auteur gevraagd om naar voren te komen en publiekelijk te zeggen wat hij of zij bereid was anoniem te schrijven. “Als een persoon het lef heeft om mensen te beschuldigen van negatieve acties, dan hebben ze een verantwoordelijkheid om publiekelijk achter hun woorden te staan, en mensen hebben het recht om de kans te krijgen zich te verdedigen. Aan de auteur van het opiniestuk: je beschermt dit land niet, je saboteert het met je laffe acties.”

De president zelf had het in verschillende woedende reacties, onder meer op Twitter, over verraad.